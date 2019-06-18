  • Сегодня: Вторник, Июнь 18, 2019
 

 
Новости   18 июня 2019   

Lexus поделился первой фотографией обновленного GX

Дизайн большого внедорожника стал более современным

Внедорожник Lexus GX пережил рестайлинг впервые за пять лет. Внешний вид модели привели в соответствие с нынешним корпоративным стилем бренда.

Главное отличие от дореформенного GX – это новая радиаторная решетка с узором, составленным из многочисленных L-образных элементов, а также модернизированная оптика с аналогичным рисунком. Кроме того, внедорожник уже в «базе» оснастили современными системами безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом и функция распознавания дорожных знаков) и парой дополнительных USB-разъемов.

Через некоторое время после публикации новости пресс-служба Lexus поделилась дополнительными фотографиями модели.

 

 

Для внедорожника предложат несколько вариантов оформления – спортивный Sport Design Package с 19-дюймовыми черными дисками и особым обвесом, а также внедорожную версию Off-Road Package. Последняя включает дополнительную защиту топливного бака, камеры кругового обзора и систему Multi-Terrain Select, позволяющую выбрать режим работы агрегатов в зависимости от дорожного покрытия.

 

 

Двигатель остался прежним – «восьмерка» объемом 4,6 литра и мощностью 301 лошадиная сила. Он работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом c блокировкой дифференциала.

О ценах на новинку в компании пока не рассказали. Текущая версия Lexus GX на российском рынке стоит от 4 612 000 рублей за стандартную комплектацию и от 4 751 000 рублей за исполнение Executive Sport 5S.

По теме:
Lexus обновил кроссовер RX

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу