Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot полностью рассекретила «двести восьмой с двумя нулями» – компактный вседорожник 2008, построенный на платформе анонсированного относительно недавно хэтча Peugeot 208. Кроссовер получил не только бензиновые и дизельные моторы, но и электродвигатель.

Несмотря на техническое родство с компактным хэтчбеком, экстерьер Peugeot 2008 старательно стилизовали под старшую модель 3008. Новинка по сравнению с предыдущим поколением заметно подросла и «подосанилась»: в длину 2008 вытянулся сразу на 4 300 мм при колесной базе 2 600 мм, что позволило увеличить не только размеры салона, но и багажник. Теперь в грузовой отсек кроссовера помещается не 360, а 405 л, причем под полом багажника предусмотрен дополнительный отсек еще на три десятка литров. Задние кресла можно сложить в «ровный пол», причем в Peugeot делают особый акцент, что эта возможность доступна и в электрической модификации.

Основным новшеством в интерьере Peugeot 2008 стала фирменная система i-Cockpit с трехмерной визуализацией информации. Кроме того, кроссовер снабдили мультимедийной системой с отдельно стоящим экраном диагональю от 5 до 10 дюймов, функциями Apple CarPlay и AndroidAuto и четырьмя портами USB. Рычаг переключения передач стал нефиксируемым, стояночный тормоз – электрическим, а в списке опций появились панорамное остекление, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка и акустическая система Focal с 10 динамиками, сабвуфером и усилителем. Кроме того, обещан широкий выбор электронных систем безопасности и ассистентов водителя.

Двигателей внутреннего сгорания для кроссовера предусмотрено пять: три варианта 1,2-литрового бензинового турбомотора с отдачей в 100, 130 или 155 л.с., а также 1,5-литровый дизель, способный развивать 100 или 130 л.с. Старшим моторам положен 8-ступенчатый автомат, а базовой КПП назначена 6-ступенчатая механика. Привод – только на передние колеса, но в сложных дорожных ситуациях на помощь должна прийти система Grip Control.

Электроверсия, которую можно будет опознать по некоторым нюансам отделки кузова, комплектуется 136-сильным мотором с 260 Нм крутящего момента. 50-киловаттная батарея, имплантированная в панели пола, обеспечивает 310-километровый запас хода по циклу WLTP, а пополнить энергозапас на 80% можно будет всего за полчаса. Правда, в случае использования зарядного устройства, а если подключить Peugeot 2008 к обычной розетке, потребуется уже 16 часов.

Старт продаж нового Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года, а серийное производство модели будет запущено в испанском Виго. Цены пока не называются.

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