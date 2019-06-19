Марка Rezvani сделает внедорожник с защитой от электромагнитного оружия

Американская фирма показала тизеры модели Tank следующего поколения

Американская фирма Rezvani Motors пообещала «через несколько недель» представить внедорожник Rezvani Tank 2020 модельного года. «Абсолютно новый Tank не использует части предшественника, но разделяет его ДНК», — заявляет компания. В качестве опции Танку будет доступен двигатель V8 6.2 от купе Dodge Challenger SRT Demon, форсированный более чем до 1013 л.с. Заметим, что для этого мотора и 1419 сил не предел.

По неофициальным данным, в основе нового Танка — стальная рама от модели Jeep Wrangler четвёртого поколения с индексом JL. Ранее донором выступала генерация JK. На первый взгляд, внешне Tank не изменился, но это только кажется — панели кузова совершенно новые. Исчезли «вмятины» у задних дверей, выровнялась линия остекления, усложнился капот, появились дверные ручки и так далее.

В самом дорогом исполнении Military Edition (от $295 000) уже есть, к примеру, тепловизор и генератор дымовой завесы. А новый вездеход «в базе» будет ещё и экранирован от электромагнитных импульсов «военного уровня». Сам Rezvani Tank назван «противоядием от нынешнего скучного SUV-сегмента». Желающие сделать заказ должны оставить возвратный депозит в размере $2500 и ждать поставки машин, которая начнётся зимой. Напомним, базовый внедорожник пока оценивается в $165 000 (10,5 млн рублей), тогда как самый дорогой Jeep Wrangler обойдётся в $51 300.

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