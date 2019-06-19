Пикап Mitsubishi Triton Absolute выйдет в двух вариациях

У пикапа Mitsubishi L200/Triton, весьма вероятно, появится более продвинутая вариация по мотивам шоу-кара Triton Absolute, которая стала бы своего рода ответом на Ford Ranger Raptor или специально подготовленные к бездорожью версии Тойоты Hilux. Такой вывод сделали журналисты издания CarAdvice, обнаружив занятные патентные рисунки. На одном из них показана машина, практически точно копирующая Absolute, на втором — пикап с аналогично оформленными бамперами, бортами и порогами, а также решёткой радиатора, но без надстройки в кузове и на крыше.

У Тритона есть полный привод с межосевым дифференциалом, понижающий ряд, селектор внедорожных режимов, центральная и задняя блокировки, так что машина изначально неплохо приспособлена для бездорожья.

Рецепт приготовления подобной версии давно известен. Лифт (в концепте было +50 мм) и увеличенный ход подвески, более зубастые шины, перенастройка или замена амортизаторов, дополнительная защита агрегатов, вседорожный обвес вроде новых бамперов, внедорожный свет и так далее. Официально о постановке подобной машины на поток никто ещё не говорит. Но регистрация патента в Австралии намекает, что по меньшей мере для её рынка такая версия может быть выпущена уже в следующем году. Сам концепт сейчас ездит именно по австралийским дилерам марки, которые наверняка фиксируют реакцию местной публики.

По теме:

Сертифицирована 7-местная версия Mitsubishi Outlander для России

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен