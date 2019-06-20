400 слов о INFINITI QX60. Узнайте больше

Сколько нужно слов, чтобы описать INFINITI QX60 ?

Для начала – три: Премиальный. Семиместный. Внедорожник.

Если Вам показалось этого мало и Вы хотите узнать больше про эту экстравагантную модель, то так и быть – 400 слов! От А до Я. От яркой внешности до впечатляющих характеристик. Приготовьтесь влюбиться в эту модель.

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ ВНЕШНОСТЬ

Облик QX60 – это не только дань дизайну INFINITI, но и тонкая инженерная работа. У автомобиля идеальная аэродинамика и лёгкий вес при ярком и оригинальном стиле.

Большая решётка радиатора с хромированной линией окантовки, узнаваемые узкие светодиодные фары, знакомые плавные формы бампера и капота — все эти детали создают уникальный стиль модели, не забывая, что перед Вам всё ещё INFINITI!

Когда Вы смотрите на INFINITI QX60 сбоку, Вам сразу бросаются в глаза его впечатляющие размеры: модель не тяжеловесна, но при этом 5 метров в длину и почти 2 – в ширину. Согласитесь, неплохо для семейного городского внедорожника?

За впечатляющими размерами скрывается ещё и много примечательных деталей:

Элегантные линии по бокам добавляют образу QX60 элегантности, а если посмотреть чуть дальше, то поклонники INFINITI узнают характерный изгиб оконной линии, обрамлённой хромированным молдингом в задней части кроссовера.

Задние фонари у INFINITI QX60 полностью светодиодные. Небольшой спойлер, рейлинги и хищный плавник антенны добавляют облику INFINITI стремительности и уверенности.

БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

Что же скрывается за внешним ярким обликом? Кто-то скажет, что это «богатый внутренний мир», но давайте отойдём от крылатых выражений и перейдём к сути.

Оформление салона QX60 выдержано в строгом стиле. Мягкая кожа и вставки под дерево порадуют любителей натуральных материалов, а ключевым элементом дизайна, конечно, стал фирменный ориентированный на водителя кокпит с хромированными вставками.

Также в салоне — многофункциональный руль, кнопки системы ЭРА-ГЛОНАСС, пара дополнительных разъемов USB и новый мультимедийный комплекс InTouch с 8-дюймовым экраном. Органы управления вынесены на руль и центральную консоль. Кнопки расположены таким образом, что Вы легко дотянетесь до любой без лишних усилий.

В распоряжении водителя появился новый, более удобный и приятный на ощупь селектор коробки передач, блок памяти положения кресел переехал на декоративную накладку левой двери.

В просторном салоне удобно будет даже пассажирам третьего ряда. Дополнительное пространство в районе коленей и ног позволит чувствовать себя более расслабленно, а если Вам нравится естественный свет, то Вам точно придется по вкусу панорамная крыша.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ НРАВ

Что же скрывается под капотом INFINITI QX60? То, что заставит этот кроссовер летать по асфальту.

262-сильный 3,5-литровый V6 со спортивными настройками, агрегатированный трансмиссией-вариатором CVT Xtronic с электронным управлением, с легкостью срывает INFINITI QX60 с места. Всего за 8,2 секунды Вам покорятся 100 км/ч.

Задняя ось подключается только при пробуксовке ведущих колёс посредством электромагнитной муфты, мгновенно перебрасывая на них до половины крутящего момента. Таким образом тяжёлый автомобиль ощутимо экономит топливо, что будет совсем нелишним.

ПОДВОДЯ ИТОГ

Вот и подошли к концу наши 400 слов. Смогли ли мы рассказать всё про INFINITI QX60? Конечно нет, тут не хватит и 4 тысячи слов, но нам кажется, что 400 достаточно, чтобы сделать вывод: INFINITI QX60 – это большой и надежный автомобиль, который идеально подойдёт для всей семьи.

Последнее, про что мы не рассказали – это цена, но и здесь мы Вас удивим.

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