АвтоВАЗ официально запустил Xray с вариатором и оснастит им другие «Лады»

АвтоВАЗ официально анонсировал скорое появление на «Ладах» новой автоматической трансмиссии – бесступенчатого вариатора. Начнется все пока лишь с одной модели и одного мотора, но зато сам вариатор получил оригинальные технические решения.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, производство вариаторных Lada уже началось. Первой моделью с новой коробкой стал «высокий хэтчбек» Xray Cross: его оснастили вариатором японской фирмы Jatco, который уже применяется на некоторых других моделях альянса Renault-Nissan.

Особенностью вариатора назван 2-ступенчатый редуктор, который устанавливается непосредственно перед клиноременной передачей. Он позволяет улучшать тяговые характеристики автомобиля, помогая ему справляться с тяжелыми дорожными условиями, пробуксовками или буксировкой. Кроме того, в списке достоинств решения значится улучшенная топливная экономичность. Вариатор также позволяет имитировать ручное переключение передач, что должно помогать на обгонах, подъемах и при торможении двигателем.

Настройки трансмиссии дорабатывались, по заявлению АвтоВАЗа, с прицелом на эксплуатацию в России: ради этого в ходе испытаний прототипы вариаторных Xray Cross совокупно преодолели около миллиона километров. При этом новая коробка не изменила ни массы, ни геометрии кузова хэтчбека – дорожный просвет удалось удержать на уровне 215 мм.

Вместе с вариатором моторная гамма модели пополнится новым двигателем. 1,6-литровый агрегат Renault-Nissan развивает 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента и, по всей видимости, станет базовым для модели – когда начнутся продажи. Сроки появления вариаторного Xray Cross в салонах дилеров Lada пока не озвучены. На данный момент хэтчбек комплектуется безальтернативным 122-сильным 1,8-литровым атмосферником в паре с 5-ступенчатой механикой и оценен в минимальные 754 900 рублей.

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