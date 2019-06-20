Официально рассекречен кроссовер Kia Seltos

После целой серии тизеров и «утечек» компания Kia официально рассказала о кроссовере, названном в честь мифологического Кельта и построенном по следам концепта SP Signature и ориентированном на миллениалов. Пока Kia Seltos показан в Индии, но в следующем году неминуемо попадет и в Россию.

Внешне Seltos почти не отличается от своего концептуального прототипа, за исключением некоторых нюансов отделки. Утверждается, что современный, модный и брутальный экстерьер новинки должен вызывать ассоциации со спортом, активным образом жизни и уверенными возможностями Seltos вне асфальта.

Судя по официальным фотоизображениям, Kia Seltos получит полностью светодиодную оптику, при этом головная ее часть будет состоять как минимум из трех сегментов (в частности, поворотные огни выполнены «трехмерными»). Кроме того, кроссоверу обещаны колесные диски размерностью от R16 до R18. Будет у «Селтоса» и спортивное исполнение GT Line.

«Простому и удобному» интерьеру кроссовера изначально были обещаны широкие коммуникативные возможности и высокие технологии. Как это будет реализовано на простых комплектациях Seltos, пока неясно, но более богатые планируется оснащать 8-дюймовым проекционным дисплеем, продвинутой мультимедийной системой с 10,25-дюймовым монитором с функцией разделения экрана, динамической атмосферной подсветкой, акустикой Bose Premium и рядом других «полезных» опций. Войдут в список бортового оборудования и несколько водительских ассистентов, а также система выбора режимов движения с тремя предустановками – Normal, Eco и Sport.

На этапе премьеры моторная гамма Kia Seltos cоставлена из трех моторов. Базовым, по всей видимости, станет бензиновый двухлитровый атмосферник с отдачей в 149 л.с., вершиной моторной гаммы назначат 1,6-литровый турбомотор, развивающий 177 л.с., а посредине расположится 136-сильный дизель объемом 1,6 л. в зависимости от рынка кроссовер будут оснащать семиступенчатым роботом, шестидиапазонным автоматом либо вариатором. О механической КПП речи пока не идет, как и о системе полного привода, но у ближайшего соратника Kia Seltos – Hyundai Creta – есть и то, и другое.

Российский офис Kia уже успел официально подтвердить выход Seltos на наш рынок, но случится это только в 2020 году. Ближе к дате начала продаж будут объявлены и спецификации кроссовера для России. Пока же Seltos будут выпускать на индийском заводе в Анантапуре и корейском предприятии в Гваньчжу, откуда во второй половине нынешнего года Kia Seltos и начнут поставлять на рынки разных стран.

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