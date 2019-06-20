УАЗ начнёт делать недорогой семейный внедорожник

Ульяновский автозавод оформил сертификационные документ на пятиместную версию модели 1288

Напомним, что ульяновское ООО «Автодом» разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который можно устанавливать на шасси «Профи», получая из чисто грузовой машины пассажирскую. Эта разработка должна со временем заменить морально устаревшие «буханки» и «таблетки». Более того, отгрузка автомобилей скорой помощи нового поколения уже стартовала.

Прошлым летом «Автодом» закончил сертификацию «скорой помощи», затем — школьного автобуса. А сейчас появился «гражданский» грузопассажирский вариант — надстройка для всех перечисленных версий будет использоваться одна (отличия — в количестве окон и оборудовании).

Напомним, что модель «Профи» — это новое капотное семейство малотоннажных грузовиков. Кабина — передняя часть кузова внедорожника «Патриота», а рама — усиленная архитектура от развозной модели «Карго». По данным Авто Mail.ru, цена санитарного варианта — 1 990 000 рублей. Но стоимость версии для частников не раскрывается, хотя «Автодом» начал рекламировать новинку.

Отмечается, что производитель готовит несколько вариантов исполнения «семейной» модели: со встроенной или передвижной перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками. В сертификационных документах указано, что машина сможет перевозить от 5 до 9 пассажиров — в зависимости от модификации. Другие подробности, видимо, будут объявлены позже.

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