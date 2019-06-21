Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

Большой вседорожник Cadillac XT5 в его рестайлинговом варианте был представлен в первую очередь для рынка Китая, но, вероятнее всего, аналогичные доработки он получит и на других рынках. Кроссоверу слегка подправили внешность и интерьер, а также обновили моторную гамму.

В Cadillac говорят о целом ряде серьезных изменений в конструкции, включая 14 обновлений для систем активной и пассивной безопасности – например, доработанную структуру кузова.

Снаружи, однако же, рестайлинговый XT5 от дореформенной модели отличается не слишком заметно. Опознать его можно будет, например, по измененной решетке радиатора, слегка доработанному бамперу и модернизированным корпусам боковых зеркал и заднему спойлеру. Последние изменения, как заявил производитель, делает кроссовер более тихим и комфортным за счет улучшенной аэродинамики.

Дорогие комплектации кроссовера, считающиеся особо роскошными, получат дополнительную дозу хрома на кузове, а спортивное исполнение – черные акценты.

В интерьере появились, к примеру, новая мультимедийная система Cue с контроллером-шайбой, усовершенствованное зеркало-камера с улучшенным разрешением, новая акустика Bose и задние сиденья, которые теперь могут двигаться вперед-назад в диапазоне 140 мм.

2-литровый турбомотор, которым ранее оснащался Cadillac XT5, сменили на новый – той же конфигурации, но более экономичный за счет умения отключать половину цилиндров. Официально заявленный аппетит мотора – 7,5 л на 100 км. При этом кроссовер несколько потерял в мощности: новый мотор развивает 241 л.с. и 350 Нм, тогда как старый обеспечивал на 28 л.с. и 50 Нм больше. Работать двигателю предстоит с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода.

В ближайшие месяцы аналогичный вседорожник выйдет на рынок Северной Америки, а после того, вероятно, доберется и до России.

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