Volkswagen Tiguan – комфорт для каждого!

Компактный внешне, просторный внутри Volkswagen Tiguan – практичный городской автомобиль, который подойдет как для мужчин, так и для прекрасной половины человечества.

Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся!

Интересный дизайн, яркие цвета, компактный размер внедорожника могут создать впечатление идеального женского автомобиля. А автоматическая парковка, система кругового обзора и круиз-контроль с ассистентом движения в пробках сильно облегчат повседневную эксплуатацию Volkswagen Tiguan, что оценит каждая девушка. Кроме того, габариты кузова отлично чувствуются, а легкий руль поможет легко маневрировать на узких парковках, но ощутив его мощь, понимаем, что он по праву может называться настоящим мужским внедорожником.

Мужчины явно оценят богатый набор опций и возможность заказать автомобиль «под себя». Производитель не привязывает уровень оснащения к каким-либо фиксированным комплектациям, что выгодно выделяет в принципе все автомобили Volkswagen среди прочих.

Для мужской половины человечества строгий внешний вид, вместительный салон и объемный багажник всегда были преимуществом – и Tiguan обладает этими качествами.

Мощные двигатели, бензиновые и дизельные и, безоговорочно, быстрые коробки прямого переключения передач подарят отменную динамику и низкий расход топлива. Система полного привода расширит границы использования автомобиля – можно всей семьей выехать на пикник, а в следующий раз доставить компанию друзей на рыбалку. А отлично настроенное шасси позволят насладиться легкой управляемостью внедорожника.

Резюмируя все эти пункты, можно добавить к ним справедливую стоимость обслуживания и надежность, оцененную миллионами людей, что явно придется по вкусу всем!

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