Lamborghini Sterrato. Всему своё время

В Lamborghini работают романтики. Их не может урезонить даже строгое руководство VW. Чтобы понять масштабы авантюризма, достаточно посмотреть на Urus: даже на унылой платформе, производные которой похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы, итальянцы сделали нечто из ряда вон. Но им мало! Они хотят гонять не только по ровному асфальту (с которым, кстати, в Италии не всё идеально), но и по гравию. Причём именно гонять, а не просто динамично передвигаться.

Ради этого конструкторское бюро Lamborghini пошло на смелый эксперимент: они решили адаптировать для кросса обычный дорожный суперкар Huracan. Он, что характерно, сложный рельеф видел только на заднем плане кольцевых трасс. Но у Huracan уже есть полный привод, так что он не безнадёжен. Преобразования следующие: расширили колею, навесили пластика на кузов и увеличили дорожный просвет. Официально сообщается о дополнительных 40 мм клиренса, то есть итоговое значение должно получиться никак не меньше 180 мм. В принципе, для уверенного передвижения по Московской области должно хватить. Также не стоит забывать, что все моторы Lambo могут переваривать 92-й бензин, а значит, на Sterrato можно устроить пробег по городам и весям и есть шанс, что финиширует то же количество экипажей, что и стартует.

Предполагаемая среда хоть и кратковременного, но всё же активного обитания — гравийные дорожки. Следовательно, нужно защитить машину от камней и прочих мелких элементов. Для этого полностью переработали днище, покрыв его защитными алюминиевыми листами. Задняя часть получила невиданную доселе конструкцию: крышка защиты моторного отсека отформована так, что на высокой скорости выполняет функцию диффузора.

Уже объявлено, что итог изысканий неугомонных итальянцев, внедорожное суперкупе Sterrato, таки будет выпущено мелкой серией. В этом нет ничего удивительного: рынок легко поглотит всё дорогое, к чему можно прилепить табличку «кроссовер». Как только дилеры объявят готовность принимать предоплату, состоятельные любители экзотики обязательно выкупят весь тираж Sterrato. Правда, мало кто из покупателей новой игрушки для миллионеров знает, что подобные рискованные «экзерсисы» уже имели место в истории.

В 1985 году инженеры Porsche сделали внедорожный болид для ралли «Париж —Дакар». Суть была безумна: из трекового суперкара изготовили этакий багги с очень мощным мотором в заднем свесе. Беда для всех богачей состояла в том, что было построено четыре машины, и все — только для ралли-рейда. В открытую продажу их выпускать никто не собирался. Идея, что называется, «зависла в воздухе». Её подхватил французский бренд Mega, буквально разорвавший сознание мировой общественности на парижском автосалоне 1992 года невероятным гиперкаром Track.

Суть проекта тогдашнего владельца Mega для начала 1990-х была весьма прогрессивна: он сделал машину, которая могла ехать очень быстро везде, где была хотя бы какая-то дорога. Асфальт для слабаков. Конструкция была весьма прогрессивна: пространственная рама, отдельные подрамники спереди и сзади, мотор в базе позади кокпита. Но французы не были бы французами, если бы не упаковали в яркую обёртку несколько «изюминок». Во-первых, в салоне Mega Track было четыре полноценных места. Во-вторых, благодаря пневмоподвеске, дорожный просвет можно было менять в пределах 20–30 см! Полный привод не имел никаких «понижаек», ибо на серьёзное бездорожье никто не посягал. Мотор V12 от Mercedes S600 мощностью в 400 л. с., автоматическая коробка передач — по задумке французских экспериментаторов управлять этим монстром должно было быть не сложнее, чем бизнес-седаном.

Ну, и главное — пять метров в длину и два с половиной в ширину. Плюс 20-дюймовые диски на резине с вполне ощутимым профилем. Mega Track был огромен. И цена в 400 тысяч долларов. Вроде бы все составляющие для успешного автомобильного стартапа были, правда? Но нет, то были девяностые. Клиентов, способных выложить почти полмиллиона за автомобиль, было гораздо меньше. Но проблема была даже не в цене, а в том, что компания Mega оказалась не готова к спросу на Track! Производство машины удалось наладить только к 1996 году, и это было слишком поздно. Большинство заказчиков просто отказались ждать. Около сотни автомобилей было собрано, но это количество не покрыло затрат на разработку и воплощение. Есть и альтернативная версия: якобы многим не понравилось, что у машины за 400 тысяч долларов стояли задние фонари от Audi 80. Так или иначе, прожект Mega Track провалился. По крайней мере три машины даже ввезли в Россию (и есть данные, что все они по-прежнему на ходу), но на этом история невероятного внедорожного купе закончилась.

Lamborghini Sterrato — уже более взвешенный шаг. Да, итальянцы рискнули, предложив рынку практически неизведанный формат. Но рынок в 2019 году готов поглощать всё, что в теории может съехать с асфальта. Starrato мощнее французского проекта — 640 л. с., а значит, он будет быстрее. Но пневмоподвески у итальянского прототипа нет даже в проекте. В кокпите только два места, да и те категорически не рекомендованы всем, кто выше 180 см. Получается, относительно малой кровью менеджмент Lamborghini умудрился и привлечь внимание новой аудитории, и пополнить модельный ряд.

Текст: Евгений Липовицкий