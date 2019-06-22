Автономный мини-душ для поездок за город

С наступлением летнего сезона автомобилисты часто выезжают за город, многие любят провести время на даче, кто-то — расслабиться на природе с шашлычком, а некоторые отправляются в путешествие на автомобиле. Довольно часто в подобных поездках приходится испытывать сложности от отсутствия элементарного комфорта – ни посуду не помыть, ни самому не помыться. Торговая марка BERKUT, известная своими автомобильными компрессорами, предлагает воспользоваться автономным мини-душем BERKUT SMART POWER — незаменимым помощником в быту «на колесах».

Мини-душ BERKUT представляет собой компактный погружной насос со шлангом длиной 2 метра, к которому подсоединяется лейка душа. Маленькие размеры и минимальный вес позволяют взять его в дорогу, практически не занимая места в автомобиле. Дальнее путешествие, рыбалка, охота или элементарно отключение горячей воды дома – в любых условиях устройство позволяет принимать полноценный душ с температурой воды до 60 градусов.

В модельном ряду BERKUT представлены две модели мини-душа с небольшой разницей в конструктиве. Модель SMART POWER SW-X1 работает от встроенного в погружной насос аккумулятора с рабочим напряжением 3,7 Вольт (ток 3 А). Конструкция соединений выполнена таким образом, чтобы обеспечить максимальную герметичность. На полной зарядке SW-X1 может непрерывно работать в течение 40-50 минут. Зарядка же самого аккумулятора осуществляется от любого устройства с разъемом USB.

Вторая модель – SMART POWER SW-X2 — оборудована отдельным батарейным модулем, который соединяется с погружным насосом проводом питания. Такая конструкция значительно упрощает процесс зарядки. Достаточно отсоединить маленький зарядный блок от провода питания и подключить к USB-кабелю с зарядным устройством. Для большего удобства на корпусе аккумулятора расположилась и кнопка «вкл/выкл». Во время душа модуль можно держать в руке или закрепить на шланге, ведущем к лейке. Электродвигатель погружного насоса SW-X2 отличается еще меньшим энергопотреблением (2,6 А), чем предыдущая модель, благодаря чему увеличилось и время непрерывной работы устройства — от 45-60 минут.

Мини-души BERKUT SMART POWER отличаются высокой надежностью и долговечностью, при этом они не требуют какого-либо сложного ухода. Достаточно содержать их в чистоте и периодически протирать влажной тканью. В комплектации предусмотрены также пара креплений — с присоской, которое можно повесить, например, на стекло автомобиля, и с крючком. В довесок к душу можно приобрести также складное ведро-трансформер емкостью 15 литров.