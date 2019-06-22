Проект Karelia: Lada Largus сделают идеальным для путешествий

Под крышей технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области стартовала реализация интерактивного проекта под названием Largus Karelia, в ходе которого путешественник и спортсмен Петр Груздев на глазах у изумленной публики создаст «фанатский Lada Largus», оптимально подготовленный для путешествий по России.

Суть проекта – в планомерной и всесторонней доработке семиместной версии «Ларгуса» с тем, чтобы сделать автомобиль максимально приспособленным для затяжных вояжей по стране. При этом Петр Груздев обещает демонстрировать все этапы работы над проектом на специально созданном сайте и в соцсетях, а также интересоваться мнением наблюдателей по поводу того или иного решения. Наконец, некоторые технические идеи, апробированные в ходе строительства Largus Karelia, планируется запустить в свободную продажу.

Среди ключевых моментов доработки Lada Largus – замена силового агрегата на 1,8-литровый двигатель с системой газобаллонного оборудования и роботизированной КПП с блокировкой дифференциала, установка пневмоподвески с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 160 до 220 мм, установка высокой крыши с дополнительными окнами (общая высота компактвэна должна достичь 2 м) и доработка интерьера с прицелом на возможность автономного проживания.

Озвучил путешественник и основные принципы реализации проекта. Среди них, например, приоритет отечественных компонентов, их общедоступность и безусловная необходимость каждой конкретной детали.

К созданию Largus Karelia уже приступили: автомобиль строится на базе технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области. Согласно плану реализации проекта, автомобиль должен быть завершен к зиме, после чего отправится на испытательный пробег по северным регионам страны. Общая протяженность пробега должна составить 50 000 км, причем описание маршрутов Петр Груздев также обещает публиковать.

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