Автомобиль для больших впечатлений! INFINITI QX80. Узнайте больше

Казалось бы, всем хорош INFINITI QX80 : и марка известная, и модель богата внедорожной историей и щепетильным отношением к деталям, да и большие рамные внедорожники всегда в моде.

Но давайте взглянем фактам в глаза – многие даже толком не знакомы с этой моделью.

Единственно, что они могут сказать про неё, что это большой гигант с выразительной внешностью, которого уж очень сложно не заметить на дороге.

Нам кажется, Вам пора узнать больше про эту модель, чтобы сделать правильный выбор.

Начнём мы свой рассказ, конечно же, с невероятных размеров INFINITI QX80, а они у него поистине гигантские: длина автомобиля составляет 5340 мм, высота – 1925 мм, ширина – 2030 мм. Между парами колес нашлось место 3075-миллиметровой базе, а внизу проглядывается дорожный просвет величиной 234 мм. Где же найти другой подобный автомобиль? Но даже подумать, что размеры – дело не столь существенное при таких величинах (сантиметром больше, сантиметром меньше),с величественной внешностью уже не поспоришь – здесь второго такого не найти!

Описать INFINITI QX80 в двух словах не удастся. С какой стороны на него ни посмотреть, он везде кажется импозантным, брутальным, мускулистым и стильным автомобилем, который сочетает все современные атрибуты дизайна.

Передняя часть

В передней части расположилась огромная хромированная решетка радиатора, наполненная шестиугольными ячейками. Снизу – огромный бампер с противотуманными фарами и хромированными элементами. Но когда Вам навстречу едет INFINITI QX80, вряд ли Вы будете смотреть на его решётку или бампер. Глаза – вот что по-настоящему привлекает внимание. Новые светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона расположены довольно высоко, внешне ещё больше увеличивая автомобиль.

Боковая часть

Когда Вы смотрите на INFINITI QX80 сбоку, то здесь 5340 мм длины дают о себе знать. Автомобиль поражает своими габаритами, которые подчёркиваются огромными 22-дюймовыми дисками.

Задняя часть

Сзади внедорожник стал гораздо элегантней. Верхняя часть получила большой закругленный спойлер. Задняя оптика получила светодиодное наполнение с такими же линиями, как и в передней оптике. Между фонарями протянулась хромированная накладка, которая интегрирована в сами фонари и продолжается в виде огней заднего хода. И не поспоришь – выглядит стильно!

Что же внутри?

Интерьер INFINITI QX80 – это всегда традиционно роскошь и восторг. Присядьте в эргономичное водительское кресло, почувствуйте прикосновение натуральной кожи, проведите рукой по деревянным декоративным панелям и убедитесь, что этот автомобиль достоин стать Вашим!

Здесь есть всё для Вашего комфорта – богатые отделочные материалы, новое рулевое колесо, многофункциональная центральная консоль, новая комфортная ручка селектора 7-ступенчатой КПП, кожаная обивка дверей и сидений у каждого из трёх рядов, для пассажиров второго ряда подготовлена климатическая установка, подогрев сидений и мультимедийная развлекательная система. Третий же ряд ничем не уступает второму или даже первому.

Но как он едет? А едет он на отлично!

Где бы ни проходил Ваш путь, будь то городской поток или суровое бездорожье, INFINITI QX80 предоставит своему хозяину полную свободу перемещения за счет 5,6-литрового атмосферного двигателя V8 мощностью 405 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, рамной конструкции кузова, 7-ступенчатого автомата и полного привода. С 0 до 100 километров в час модель разгоняется 6,5 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

Какая стоимость?

Автоцентр на Таганке и в Люблино предлагает Вам стать владельцем INFINITI с выгодой до 1 205 000 рублей .

В нашем дилерском центре каждого клиента ждут индивидуальный подход и уникальные условия.

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Хотите узнать больше и подобрать себе автомобиль? Тогда звоните по телефону: + 7 495 266-45-37

Автоцентр на Таганке и в Люблино

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