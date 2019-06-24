  • Сегодня: Понедельник, Июнь 24, 2019
 

 
Новости   24 июня 2019   

Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Новинка подготовлена для серьезного внедорожья

В Италии будет продаваться особая версия Suzuki Jimny Gan, предназначенная для езды по бездорожью. Такой внедорожник получил увеличенный клиренс, усиленные приводные валы и стальную защиту моторного отсека.

 

 

В числе особенностей Jimny Gan — внедорожные шины BF Goodrich, новые пружины и амортизаторы, багажная сетка на капоте, а также дорожный просвет, который был увеличен на 100 миллиметров, до 310 миллиметров. От стандартного «Джимни» новинку можно отличить и по двухцветному черно-серому кузову.

Двигатель у Jimny Gan стандартный: полуторалитровый бензиновый агрегат мощностью 102 лошадиные силы, который сочетается либо с «механикой», либо с четырехдиапазонным автоматом. Для внедорожника предусмотрены жестко подключаемый полный привод и понижающая передача.

 

 

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

По теме:
Объявлена цена на кроссовер Suzuki SX4 в уникальном исполнении для России

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен

 

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу