Новая Chevrolet Niva: власти согласовали её выпуск

Межведомственная комиссия одобрила проекты компаний Автотор, GM-АВТОВАЗ, Volvo, Volkswagen и Peugeot-Citroen-Mitsubishi

В рамках подписанного СПИК компания Volkswagen планирует углубить локализацию моделей Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid, Octavia и Kodiak. Кроме того, в контракте прописано скорое появление новой для российского рынка модели — Volkswagen Tarek.

В свою очередь, СПИК «ПСМА Рус» (Peugeot-Citroen-Mitsubishi) предусматривает производство двигателей на экспорт. Инвестор Volvo локализует производство грузовых автомобилей, а калининградский Автотор планирует создать почти тысячу новых рабочих мест.

Кроме того, сообщение Минпромторга подтвердило: GM-АВТОВАЗ вскоре планирует выпустить новую Chevrolet Niva! Правда, никаких других подробностей пресс-служба министерства не приводит.

Судя по имеющейся информации, в Тольятти готовят глубокую модернизацию текущей модели. К сожалению, у GM-АВТОВАЗ не хватает средств, поэтому сначала машина получит только новую внешность. Что это будет, глубокий рестайлинг или лёгкое обновление — пока неизвестно.

Ранее высказывались прогнозы, что новая «Шнива» никогда не встанет на конвейер, поскольку концерн General Motors не выделяет средств на реализацию этого проекта, а АВТОВАЗу не выгодно, чтобы под боком появился конкурент будущей Lada 4×4 на агрегатах Renault.

В любом случае, сейчас реализуется компромиссный вариант — эффектный концепт, показанный на Московском автосалоне 2014 года (на фото), в серию точно не пойдёт. Нынешняя же машина откровенно тесновата… Но менять силовой каркас (а значит, и габариты) — решение слишком дорогое.

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