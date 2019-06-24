Обновлённая Skoda Kodiaq обзаведётся гибридной установкой

Увидевший свет осенью 2016 года Kodiaq добрался до покупателей в начале 2017-го, поэтому обновлённую версию имеет смысл ждать в 2020-м. Например, в мартовской Женеве. На внешность реформа повлияет несильно: «четырёхглазая» оптика сохранилась, решётка прежняя, а новые бамперы трудно отличить от нынешних. Видимо, Kodiaq пойдёт по пути обновлённого Суперба, получит от него светодиодные матричные фары, бензоэлектрическую установку iV и кое-что ещё.

Похоже, в трейлере Kodiaq буксирует динамометр, а значит, на прототипе тестируется новый силовой агрегат. Скорее всего, это дизель 2.0 TDI EA288 evo, который уже устанавливается поперечно на Volkswagen Passat и продольно на Audi A6. Поворотники в фонарях станут динамическими, как у модели Kamiq. Заметим, оценивать по прототипу базовый Kodiaq некорректно, ведь тестовая машина пребывает в «оспортивленной» версии Sportline.

Гибридный Kodiaq iV, заявленный ещё концептом Skoda VisionS, вероятно, станет главным героем в обновлении. Вопрос в том, сколько электромоторов будет помогать турбочетвёрке 1.4 TSI (156 л.с., 250 Н•м) — один (на 115 л.с., 270 Н•м), как на Супербе iV и Пассате GTE, или появится второй (54 л.с., 220 Н•м). Суммарная отдача около 220 л.с. гарантирована в любом случае. Рестайлинговый Kodiaq мог бы раскрыться в сентябрьском Франкфурте, однако там будет править бал Octavia четвёртого поколения.

По теме:

Концепт Skoda Karoq Velo удивил стиральной машиной

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен