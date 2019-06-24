Открытие нового дилерского центра Mitsubishi АвтоГЕРМЕС – приходите, будет интересно!

27 июня 2019 года компания АвтоГЕРМЕС совместно со спонсором – СПАО «ИНГОССТРАХ» приглашает на торжественное открытие дилерского центра Mitsubishi Motors и грандиозную презентацию нового Mitsubishi L200 .

В этот день Вас ждет много интересного:

шоу-программа и фуршет;

захватывающая викторина и розыгрыш призов;

специальные условия на приобретение автомобилей;

тест-драйв всей линейки Mitsubishi;

подарки от спонсора мероприятия – СПАО «ИНГОССТРАХ»;

и самое главное – знакомство с новым Mitsubishi L200, пикапом с непревзойденным дизайном и превосходными техническими характеристиками, подходящего как для бизнес-задач, так и для активного отдыха.

Выполненный согласно стандартам Mitsubishi Motors, современный дилерский центр АвтоГЕРМЕС предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Просторный шоу-рум площадью 544 кв.м. позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда Mitsubishi: ASX, Eclipse Cross, Outlander New, Pajero, Pajero Sport, L200. А сервисная станция оснащена самым современным оборудованием и оказывает весь комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей.

Мы ждем Вас 27 июня в 18:00 в дилерском центре Mitsubishi АвтоГЕРМЕС по адресу:

г. Москва, шоссе Энтузиастов, 59

АвтоГЕРМЕС

Официальный дилер Mitsubishi Motors

+7 495 221-2287