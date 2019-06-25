Новый Renault Duster останется без дизельного мотора

Модель следующего поколения появится к 2023 годуКроссовер Renault Duster нового поколения, который появится в 2023 году, лишится дизельных силовых установок. Вместо это у машины появится множество современных электронных ассистентов.

Как сообщает издание Car and Bike, вместо дизелей «Дастер» получит линейку турбированных бензиновых агрегатов небольшого объема. Кроме того, не исключено, что модель может получить гибридную и электрическую модификации. Вседорожник будут разрабатывать с учетом требований индийского рынка.

Тренд на отказ от дизельных моторов уже затронул многих производителей. За прошлый год от выпуска автомобилей с такими моторами отказались, например, Porsche, Volvo, Honda и Nissan — на место моделей на «тяжелом топливе» придут более экологичные гибриды и электрокары.

Новая Duster станет третьим поколением для мирового рынка, а также вторым для нашего и индийского. В России новинка заменит рестайлинговый кроссовер первого поколения, который выпускается с 2013 года.

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