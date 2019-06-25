«Заряженное» кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

Компания Audi расширила семейство Q8 за счет «горячей» модификации с литерой S. По образцу соплатформенного традиционного кроссовера Q7 новинка получила большой дизельный двигатель, но специально для SQ8 мотору придумали еще и электрическую надстройку.

Силовая установка для SQ8 построена по «мягко-гибридной» схеме: вместе с дизельным V8 работает 8-киловаттный 48-вольтовый стартер-генератор. Он способен помогать мотору на разгоне и отвечает за функционирование системы «старт-стоп»: мотор можно заглушить уже на скорости 22 км/ч, то есть, не дожидаясь полной остановки кросс-купе. Поможет стартер-генератор и сэкономить топливо при движении накатом: он умеет ненадолго глушить двигатель на скоростях от 55 до 160 км/ч.

В помощь электрической части силовой установки (а это еще и компрессор с электроприводом) отрядили отдельную литий-ионную батарею, от которой запитаны еще и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Дизельная же часть развивает те же самые 435 л.с. и 900 Нм, что и на SQ7, и на Bentley Bentayga. C мотором также работают 8-ступенчатый автомат и система постоянного полного привода.

В итоге Audi SQ8 тратит на ускорение до 100 км/ч за 4,8 секунды, как и SQ7. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч, что позволяет «Бентайге» по-прежнему считаться самым быстрым дизельным кроссовером: вседорожник от Bentley может разогнаться до 270 км/ч.

В список опционального оборудования SQ8 вошли карбоновые тормоза, полноуправляемое шасси, активная подвеска и тому подобное, а стандартно кросс-купе оснащается пневматической подвеской с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 90 мм.

Отличить, между тем, версию S от стандартного кросс-купе с опциональным S-обвесом будет затруднительно. Сделать это можно будет, например, по массивной решетке радиатора, «четырехствольному» оформлению выхлопной системы или новым колесным дискам – в стандартную комплектацию входят 21-дюймовые, а за доплату кроссовер снабдят колесами R22. Что касается интерьера, то самые заметные в нем изменения – спортивный руль и отделка карбоном уже в базовом исполнении, а также кресла с интегрированными подголовниками и алькантарой в оформлении. Цифровую приборную панель, к слову, снабдили особым спортивным режимом отображения информации.

Продажи новинки в Европе стартуют осенью нынешнего года. Для Северной Америки, между тем, Audi может подготовить специальную модификацию – с традиционным бензиновым турбо-V6 объемом 3,0 л.

По теме:

Встречайте лето вместе с Audi

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен