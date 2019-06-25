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Новости   25 июня 2019   

Опубликовано изображение нового Land Rover Defender без камуфляжа

Внешность внедорожника раскрыли на цифровой панели приборовВ Сеть попали фотографии цифровой приборной панели нового поколения Land Rover Defender. На экране между шкалами можно заметить картинку с автомобилем в профиль.

Снимки панели приборов опубликовали на нескольких форумах, посвященных «Дефендеру», в также в Twitter. Внедорожник изображен со светодиодными фарами, черными B- и D-стойками, а также выкрашенной в цвет кузова С-стойкой. На крыше имеется люк, однако качество картинки не позволяет утверждать это с полной уверенностью. В целом же автомобиль сохранил квадратные очертания кузова.

 

 

О Defender следующего поколения известно, что он базируется на архитектуре MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. В моторную гамму, скорее всего, войдут 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут сочетаться с «механикой» либо «автоматом» и системой полного привода. Кроме того, для модели предусмотрена пневмоподвеска, как у «Дискавери».

Еще в апреле этого года компания Land Rover объявила, что программа испытаний нового Defender переходит в заключительную стадию. Она включает 45 тысяч индивидуальных тестов, в ходе которых внедорожники проедут около 1,2 миллиона километров. Премьера «Дефендера» состоится либо в сентябре на автосалоне во Франкфурте, либо на специальном мероприятии, а в продажу модель поступит в следующем году.

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