УАЗ отметил 45-летие экспедиции на Эльбрус новым восхождением

20 июня 2019 года три внедорожника – УАЗ Хантер Экспедиционный, УАЗ Патриот Экспедиционный и стандартный УАЗ Патриот – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы. Подняться выше не позволили погодные условия. Среди участников восхождения — представитель редакции «Клуб 4х4».

Первая, историческая вылазка на Эльбрус случилась в августе 1974 года. Тогда три абсолютно стандартных автомобиля УАЗ-469Б под управлением водителей-испытателей Ульяновского автомобильного завода Владимира Дунаева, Юрия Булагина и Владимира Хоружи поднялись по серпантинному склону Эльбруса на высоту 4200 метров над уровнем моря. Маршрут от посёлка Терскол до Эльбрусского ледника пролегал через пикет №105 и занял всего 38 минут. Таким образом, УАЗ установил мировой рекорд как первый автомобиль, поднявшийся на Эльбрус.

Спустя 45 лет на Эльбрус также отправились три автомобиля УАЗ, которые технически никак не отличаются от серийных внедорожников из Ульяновска.

Классический Хантер был оснащён опциональным экспедиционным пакетом, в который входят силовые бамперы и пороги, защита рулевых тяг, экспедиционный багажник на крыше и электрическая лебёдка. УАЗ Хантер Экспедиционный комплектуется четырёхцилиндровым мотором 2.7, развивающим 135 л.с. и 217 Н•м, пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Спереди и сзади – надёжные и простые в обслуживании мосты «Спайсер». В список базового оснащения также входят антиблокировочная система и система ЭРА-ГЛОНАСС. Дорожный просвет такого Хантера — 241 мм.

Экспедиционный пакет с силовыми порогами, багажником на крыше, защитой рулевых тяг и электрической лебёдкой также был установлен на обновлённый Патриот со 150-сильным мотором. Третьим же автомобилем был рестайлинговый УАЗ Патриот без дополнительного внедорожного оборудования. Единственными установленными не на заводе элементами стали внедорожные шины BFGoodrich Mud-Terrain KM3, предоставленные нашим партнёром по юбилейной экспедиции брендом BFGoodrich. Такие шины получили все внедорожники-участники подъёма на Эльбрус.

Базовый лагерь современной экспедиции был разбит в посёлке Терскол, но маршрут пролегал по уникальному для заводских испытателей месту – технической дороге, которой в 70-х годах прошлого века попросту не было. В мероприятии приняли участие не только автомобильные журналисты, но и Владимир Иванович Дунаев, который в свои 70 лет по-прежнему трудится на Ульяновском автомобильном заводе в отделе главного конструктора.

В экспедиции есть и частичка редакции Журнала «Клуб 4х4». Видите самого ярко одетого участника, держащего флаг? Григорий Алёшин – наш человек, забрался на Эльбрусе выше всех!