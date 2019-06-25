Внедорожники для бездорожья заполонили город. Так ли это на самом деле?

Количество внедорожников на дорогах растет с каждым днем. С чем это связано?

Современное общество любит сочетание универсальности и комфорта, поэтому выбор многих часто падает на внедорожники. Почему именно они, а не компактные седаны? Почему автомобиль для бездорожья популярен в городе? Почему размер имеет значение? И в чем его настоящее удобство? Вопросов много, ответ найдется на каждый!

Например, компактный Volkswagen Tiguan . Это не просто внедорожник, это еще и инновационный автомобиль! Он легко маневрирует в городе, благодаря идеально настроенной рулевой системе. Отлично чувствует себя на трассе с адаптивным круиз-контролем ACC Stop&Go 0-160км/ч. Вот она – универсальность, с помощью которой вы будете чувствовать себя комфортно за рулем как при ежедневных поездках, так и в путешествиях.

Автомобиль для бездорожья становится популярным в городе благодаря нашим «идеальным дорогам» и климату. Посудите сами, парковаться легче с высоким просветом, а ловить яму не так уж и страшно. Зима в нашей полосе – это далеко не номинальное явление, а вполне реальное – с метелями и сугробами. Все-таки 4 месяца в году приходится ездить по заснеженным дорогам. В этом случае полный привод будет очень полезен. Тяжелый и устойчивый автомобиль, у которого четыре ведущих колеса, на обледенелой дороге будет чувствовать себя увереннее в отличие от легкого седана. Volkswagen Touareg считается атрибутом престижа. Роскошная отделка салона, инновационные технологии: матричные светодиодные фары, система ночного видения, доводчики дверей делают его автомобилем премиум сегмента. Именно он подарит вам настоящий комфорт – ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Поверьте, для большой семьи размер автомобиля имеет значение, удобно должно быть каждому пассажиру. Volkswagen Teramont имеет третий ряд сидений, поэтому дома никто не останется. А если сложить второй и третий ряд сидений, то получится огромный багажник, который будет полезен при перевозке небольших грузов. С таким автомобилем не стоит беспокоиться за своих близких, все они в будут в безопасности под крышей Volkswagen Teramont.

Подведем итог. Главные преимущества внедорожников – удобство и комфорт!

Развеем несколько мифов:

Большой расход топлива. (Все зависит от мощности двигателя. У любого седана с такой же мощностью двигателя, расход будет, как и у внедорожника). Не всегда нужен полный привод. (Внедорожники Volkswagen есть в разных комплектациях, есть такие, где только передний привод. Самое главное, что полный привод можно отключить, а когда он нужен – подключить). Сложность парковки. (Все парковочные места одинакового размера, а с датчиками парковки никогда не возникнет проблем).

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