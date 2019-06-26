FAW Besturn Х40 за 809 тысяч рублей

Китайская компания FAW выводит на российский рынок новый компактный городской кроссовер Besturn X40. Автомобиль в базовой комплектации с учётом разнообразных скидок стоит от 809 000 рублей, а в топовом оснащении — от 909 000 рублей. Машина хорошо подходит для мегаполисов благодаря скромным габаритам. Длина Х40 — 4,31 м, ширина — 1,78 м, высота — 1,68 м. Несмотря на скромную колесную базу в 2,6 м, у Х40 имеется большой багажник объёмом 375 л., однако дорожный просвет в 180 мм тоже характеризует кроссовер как представителя городской ниши.

На российском рынке новый FAW Besturn X40 представлен исключительно версиями с передним приводом и бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатым автоматом AISIN.

Доступны три комплектации: Basic, MT Luxury и AT Luxury, причем в компании отнеслись к старту продаж серьёзно и подробно расписали тонкости каждой версии, а также уточнили как получить внушительную скидку в 140 000 рублей к базовой цене.

Уже в начальной комплектация Basic с механической коробкой передач включает системы ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опций комфорта базовая комплектация предлагает кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийную систему с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, 4 динамика, разъем USB и Bluetooth, водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, регулировку рулевой колонки по высоте, датчик наружной температуры, датчик света, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, радио, регулировку рулевой колонки по высоте, сиденья с отделкой экокожей и центральный замок.

Цена FAW Besturn X40 в комплектации Basic с учетом действующих программ FAW составляет 809 000 рублей, но надо учитывать, что скидку в 50 000 руб. получают участники акции Trade In, которые сдают дилеру подержанную машину любой марки в зачёт нового авто. Также скидка в 50 000 рублей полагается участникам программы FAW Finance, приобретающим машины в кредит без привязки к конкретному банку. Кроме того, в настоящее время на FAW Besturn X40 действует дополнительная скидка в 40 000 рублей. Без учёта этих трёх программ цена на новый FAW Besturn X40 в комплектации Basic составляет 949 000 рублей.

В комплектации MT Luxury новый FAW Besturn X40, оснащённый механической коробкой передач, в дополнение к опциям комплектации Basic имеет системы безопасности ESP, HAS, а также многофункциональный руль, электророзетку (12В) в салоне, бесключевой запуск двигателя, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, люк с электроприводом. Цена автомобиля в комплектации MT Luxury с учётом действующих программ (Trade In, FAW Finance, дополнительная скидка) составляет 859 000 рублей, без скидок — 999 000 рублей.

В топовой комплектации АТ Luxury автомобиль оснащается автоматической коробкой передач и всеми опциями комплектации MT Luxury. Цена FAW X40 в комплектации АТ Luxury составляет 909 000 рублей с учётом действующих программ, а без скидок авто предлагается за 1 049 000 рублей.