Экспедиция «Дорога домой»

12 августа из Санкт-Петербурга стартует уникальный пробег «Дорога домой». Необычность его заключается в том, что весь маршрут пройдёт по пересечённой местности, практически без использования дорог общего пользования. В пробеге примет участие только техника российского производства – квадроциклы и багги завода «Русская механика».

Идея пробега – отыскать и понять, что для каждого из нас означает понятие – «дом». Ведь даже у техники есть свой «дом» – завод, из стен которого она вышла. Именно к этому дому и приведёт участников экспедиции их дорога. Конечный пункт – город Рыбинск, где находится завод «Русской механики».

За 7 дней пути путешественники преодолеют около 1000 километров дорог и направлений. Большая часть маршрута пройдёт по лесным дорогам, лесовозным колеям и заброшенным тропам. На протяжении недели техника и люди будут проходить нелёгкие испытания – преодолевать тяжёлые дорожные ситуации, бороться с непогодой, проверять на прочность себя, и в первую очередь, технику.

Справятся ли российские квадроциклы с российскими дорогами? Какой у них запас прочности в режиме максимальных нагрузок? Будут ли поломки, или обойдётся без них? Справятся ли люди с непривычными условиями? Что увидят они на своём пути: российскую глубинку с заброшенными деревнями и непроходимыми дорогами? Кому помогут они в этом путешествии? И кто придёт на помощь им? Что такое – дом? Это – вся наша огромная страна, или маленький хутор, затерянный в лесу? Огромный особняк из стекла и бетона или крошечная квартирка на окраине мегаполиса?

На все эти вопросы и будут искать ответы участники пробега. Во время путешествия будет снят документальный фильм, где раскроются все этапы подготовки и самой экспедиции, все приключения, которые будут сопровождать героев на пути их следования. И, конечно, именно в фильме мы и услышим ответы на волнующие всех вопросы.

Все технические подробности и вопросы по участию можно задать координатору проекта Константину Колдобскому, тел. +7(911)123-10-76 или пресс-секретарю экспедиции «Дорога домой» Татьяне Цырфа, тел. +7(921)-411-82-81