Туристический тент ARB с подсветкой

Компания ARB представляет новый туристический тент с подсветкой. Тент — хорошее дополнение к широкой линейке туристического оборудования марки. Для создания уюта, лента светодиодных ламп встроена прямо в крышу тента. Здесь всё как у Вас дома, где хороший качественный светильник расположен на потолке, то есть как раз там, где и должен быть, а не на стене, и он не бьёт по глазам. Компактные размеры ленты упрощают вопрос упаковки — светильник можно просто свернуть вместе с крышей, снимать его нет никакой необходимости. Таким образом, всё необходимое для следующей стоянки у Вас упаковано вместе (только проверьте, что конец провода не спрятан в рукав, а выглядывает из него на 10 см). Комплект освещения обеспечивает яркость до 1200 люмен. Можно выбрать холодный белый или теплый янтарный свет. Яркость изменяется при помощи влагозащищенного цифрового регулятора и потребляет максимальный ток всего 1 А в час.

Светильник подключается через разъём прикуривателя с встроенным предохранителем. В комплекте поставляется 4 м влагозащищённого провода и соединительные разъёмы. Таким образом комплект освещения может быть подключён с любой стороны автомобиля. В комплекте также поставляется удобная сумка, чтобы вся проводка хранилась вместе, когда светильник не используется.

С помощью специальных кронштейнов ARB для крепления тентов Вы можете должным образом установить тент 2,5 м на любой экспедиционный багажник линейки Trade Rack для пикапов с удлинённой кабиной.

Основные характеристики и преимущества:

• Тент сделан из материала плотностью 300 г/м2. Материал очень прочный, устойчивый к появлению плесени, обеспечивает надёжную защиту от УФ, одну из самых высоких в своём классе.

• Показатель водостойкости 1000 мм — это очень хорошая характеристика.

• Алюминиевые стойки 25 мм при толщине алюминия 1,2 мм обеспечивают прочность конструкции.

• Чехол сшит из ткани Оксфорд плотностью 1000 den, устойчивой к истиранию и воздействию УФ лучей.

• Гибкие места соединения стоек уменьшают напряжение конструкции и снижают возможность разломов.

• Устойчивая к перегреву светодиодная подсветка яркостью 1200 люмен с алюминиевой вставкой хорошо рассеивает тепло.

• Влагозащищенный регулятор уровня света со степенью защиты IP56 не боится сырой погоды.

• Режим холодного белого света отлично подходит для приготовления пищи и сборов.

• Режим тёплого янтарного света комфортного оттенка, не слишком привлекающего насекомых.

• Установленный в крышу светильник легко упаковывается вместе с тентом, чему способствует дополнительная сумка для хранения проводов.