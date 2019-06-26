Jaguar Land Rover открывает прием заказов на новый Land Rover Discovery Sport

Стартовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 2 930 000 рублей. Первые внедорожники появятся в дилерских центрах компании уже осенью этого года.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Land Rover Discovery Sport в рублях:

Комплектация Standard от 2 930 000

Комплектация S от 3 292 000

Комплектация SE от 3 565 000

Комплектация HSE от 3 974 000

Комплектация R-Dynamic S от 3 424 000

Комплектация R-Dynamic SE от 3 698 000

Комплектация R-Dynamic HSE от 4 082 000

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года имеют полный привод. Клиенты могут выбрать автомобиль с одним из четырёх 2.0-литровых двигателей: бензиновыми моторами 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизели. С 2020 года клиенты компании получат возможность установки электрических моторов на все новые модели Jaguar Land Rover. В ближайшее время компания планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими, гибридными силовыми установками и в версии мягкого гибрида, а также продолжить выпуск автомобилей с передовыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Уже в базовой комплектации модель доступна с подогревом многофункционального рулевого колеса и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями. Кроме того, в оснащение базовой версии входит система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, контролируемого движения под уклон HDC, функции плавного старта в гору HSA, предупреждения о выезде с полосы движения LDW, система удержания полосы движения LKA, система контроля степени усталости водителя DCM, система помощи при экстренном торможении, система динамического контроля устойчивости DSC и предотвращения переворачивания RSC.

Версии R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE выделены специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения