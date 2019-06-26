Автомобили Nissan – ваш шаг в мир инноваций

Все мы мечтаем о чудесах, невероятных возможностях и ярких победах. Мечтаем жить полной жизнью, ощущая себя на вершине мира.

Пришло время осуществить эти мечты!

Nissan открывает для вас невероятный мир новых возможностей, созданный вдохновенным трудом дизайнеров и инженеров. В его основе лежат строгие правила, определяющие высокое качество автомобилей Nissan. Именно эти правила позволяют нам разрабатывать поражающие воображение технологии и превращать ваши самые смелые мечты в реальность.

И вот уже более 80 лет Nissan стремится быть эталоном качества и профессионализма в производстве и обслуживании автомобилей, предлагая инновационные технологии, высокие стандарты сервиса и стараясь, чтобы мир Nissan стал неотъемлемой и приятной частью вашей жизни.

Шагните в мир инноваций, станьте владельцем Nissan уже сегодня. До 30 июня в Автоцентрах Nissan на Таганке и в Люблино вас будут ждать специальные условия на приобретение ограниченной партии автомобилей Nissan :

выгода на автомобили до 780 000 рублей*;

кредит от 0,1%** на 2 года;

сертификат на сервисное обслуживание 70 000 рублей;

подарки на выбор***

Пишите и звоните сейчас, наши консультанты подберут оптимальный автомобиль, соответствующий вашим требованиям и сделают, пожалуй, лучшее предложение на покупку среди дилеров!

Если у вас есть уже предложение на приобретение автомобиля, озвучьте его нам, и мы предложим более выгодный вариант.

Подробную информацию о предложении и автомобилях Nissan в наличии уточняйте по телефону: + 7 495 1541477

Автоцентр на Таганке и в Люблино

Официальный дилер NISSAN

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

*Выгода предоставляется на автомобили Nissan 2018 года выпуска, складывается путем снижения цены на отдельные комплектации при участии клиента в Программе утилизации и трейд-ин от Nissan, выгоды для участников программы «В кругу Nissan» (при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин»), участия клиента в Программе Nissan Finance и Аксессуары дилерского центра и бонуса от дилерского центра. Подробнее по телефонам и в дилерских центрах Nissan: Автоцентр на Таганке и Автоцентр Люблино. Предложение ограничено количеством автомобилей на складе дилера.

** Кредит 0,1% на 2 года.

Предложение распространяется на автомобили Nissan Murano, Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail. Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)). Предложение не является публичной офертой, действительно для приобретения физическими лицами автомобиля Nissan Qashqai/Nissan X-Trail/Nissan Terrano/Nissan Murano 2018 и 2019 г.в. с 01.02.2019 по 30.06.2019 и рассчитано из следующих условий: предоставление приобретаемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос: от 65% стоимости автомобиля; сумма кредита: от 100 тыс. руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 2 года; процентная ставка: 0,1% годовых; ежемесячные равные (аннуитетные) платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору; оплата страховой премии по следующим договорам: по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 от 18.07.2018 г.) и договору КАСКО по любой программе «Nissan Страхование» сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 (бессрочная)). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности по телефону или в отделе продаж в дилерском центре Ниссан на Таганке и Ниссан Люблино.

*** Предоставляются на выбор:

Охранный комплекс

Электропривод пятой двери (свободные руки) ковры в салон (Предложение действительно только для автомобилей Nissan Qashqai и Nissan Qashqai new 2018 и 2019 г.в.)

Бронирование передней части кузова (Бронирование передней части кузова включает в себя капот, бампер, крылья)

Защита кузова керамикой ковры в салон и в багажник

Замок КПП, дефлекторы окон ковры в салон и в багажник