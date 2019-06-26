Новый кроссовер Ford: как Ecosport, только красивый

С 1997 по 2002 год под именем Puma продавалось маленькое фордовское купе на базе модели Fiesta

Теперь «Пумой» решили назвать компактный кроссовер — ему предстоит прийти на смену паркетнику EcoSport. При этом новинка базируется на доработанной платформе новейшей «Фиесты», которой внедрили другую подвеску и усилили основание кузова. О полном приводе Ford пока не заикается (поэтому задняя подвеска — полузависимая).

Маленький Ford, наконец, сможет похвастаться приличным багажником: у «Пумы» объём отсека составляет 456 литров, тогда как EcoSport вмещал только 354 литра поклажи. Правда, новые данные указаны, учитывая 80-литровое подполье, которое называется MegaBox.

Интерьер — типично фордовский. Но ради новой модели были придуманы несколько любопытных «фишек». Первая — встроенный массажер передних кресел! Такого не предлагает никто из конкурентов. Также список опций пополнит позиция, которую наверняка оценили бы российские покупатели, — фирменные чехлы на молниях.

Что касается агрегатов, то базовым станет 3-цилиндровый турбомоторчик 1.0 EcoBoost. Этот малыш отдачей 125 л.с. вдобавок умеет отключать один цилиндр при малых нагрузках, становясь «турбодвойкой». Из коробок передач поначалу будет доступна только 6-ступенчатая механика, но потом появится 7-ступенчатый преселективный робот.

В Европе также предложат «мягкий» гибрид, построенный вокруг этого же двигателя. Кроме того, обеспеченным европейцам понравится электронная начинка: в набор ассистентов войдут электронный комплекс CoPilot360, способный удерживать машину на полосе, система Wrong Way Alert, которая распознает запрещающие знаки и многое другое.

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