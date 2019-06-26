Обновленный Geely Atlas едет в Россию

На домашнем рынке Китая концерн Geely представил рестайлинговую версию вседорожника Boyue. Российскому покупателю это имя ни о чем не говорит, зато хорошо известно другое – Atlas, под которым теперь уже дореформенный Boyue продается в нашей стране.

Соответственно, изменения, которые пережил вседорожник на родине, рано или поздно переймет и отечественный Geely Atlas – и именно поэтому к Boyue, несмотря на странно звучащее имя, стоит приглядеться. Тем более, что, по данным АвтоВестей, тестовые экземпляры новинки уже проходят испытания в России.

Стоит особо отметить, что масштабы доработок обновленного «Атласа» оказались настолько велики, что вседорожник получил новое название: теперь он именуется не просто Boyue, а Boyue Pro. Кроссоверу полностью переоформили переднюю часть кузова, оптимизировали проем пятой двери вместе с самой дверью и задней оптикой, а также осовременили бамперы.

Интерьер переработан практически полностью: Boyue Pro обзавелся новыми рулем, передней панелью с селектором коробки передач и центральной консолью, в которой поселилась последняя версия мультимедийной системы. Ее функционал расширен в том числе и за счет возможности поддерживать соединение с «умными часами» XWatch. Соответственно, некоторыми функциями кроссовера можно будет управлять прямо с запястья.

Обновили и моторную гамму, где главным двигателем теперь считается 1,5-литровый турбомотор от Volvo. Работать ему предстоит с 6-ступенчатой механикой, а 7-ступенчатый робот достался более крупному мотору объемом 1,8 л. Он развивает 184 л.с. и 300 Нм, а характеристики базового двигателя пока не называются.

В Китае продажи Geely Boyue Pro стартуют осенью. Официально сроки появления обновленного Atlas на российском рынке пока не называются, но, по слухам, это может произойти уже до конца 2020 года, несмотря на то, что дореформенный Atlas вышел в нашей стране в продажу лишь чуть более года назад.

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