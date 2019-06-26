Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)

Компания Audi поделилась результатами обновления своего большого кроссовера Q7. Рестайлинг оказался не слишком масштабным, но затронул как экстерьер и интерьер вседорожника, так и список доступных опций, и даже ходовую часть.

Отличить обновленный Audi Q7 от дореформенной модели проще всего будет по головной оптике: она получила измененные форму и наполнение. Кроме того, стандартную светодиодную оптику можно поменять на лазерные фары с матричной технологией. Решетка радиатора и оформление бамперов стали больше напоминать аналогичные элементы на кросс-купе Q8, а в задней части появилась соединяющая фонари хромированная полоска. В интерьере основным изменением можно считать обновленную версию мультимедийной системы сразу с двумя мониторами на центральной консоли. Третьим экраном стала цифровая панель приборов, которая устанавливается на Audi Q7 в стандартной комплектации.

Что касается ходовой части, то принципиально она не изменилась, но теперь кроссовер за доплату можно снабдить системой активного подавления кренов – аналогичная используется на моделях Bentley. Кроме того, «ку-седьмому» открыли доступ к управляемым задним колесам, которые на низких скоростях доворачиваются на 5 градусов в сторону, противоположную передним, а на высоких – в том же направлении.

Моторную гамму для кроссовера на рынках Европы составят из двух дизельных двигателей объемом 3,0 л, развивающих 230 и 280 л.с., а также трехлитрового бензинового мотора с отдачей в 335 л.с. Все моторы построены по «мягко-гибридной» 48-вольтовой схеме и агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Обещано, что продажи обновленной Audi Q7 стартуют в сентябре, но пока это достоверно только для европейского рынка. В России базовым мотором для дорестайлингового кроссовера считается двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 252 л.с. – такой Q7 оценен минимум в 3 995 000 рублей.

Буквально накануне оповещения о рестайлинге российский офис Audi начал прием заказов на особую версию «ку-седьмого» под названием Q7 S line Edition. Отличается она оформлением кузова, который по умолчанию оснащен спортивным пакетом S line и несет на себе черные глянцевые акценты. Кроме того, особую версию оснастили еще и 21-дюймовыми колесными дисками. Q7 S Line Edition на базе исполнения с 249-сильным дизельным мотором оценена в 4 507 000 рублей, тогда как базовая цена кроссовера с таким двигателем составляет 4 570 000 рублей.

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