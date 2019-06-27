Volvo выкатила секретную бронированную версию XC90

Бронированные внедорожники – это не только BMW и Mercedes-Benz. У Volvo есть собственная линейка кроссоверов с повышенной безопасностью, и теперь у нее появился флагман, который так и называется – XC90 Armored. Правда, по нему этого не скажешь.

В Volvo, представляя новый броневик, делали особый акцент на том, что защищенный XC90 внешне почти не отличается от стандартного: по мнению создателей, это еще один, пусть и косвенный, фактор защиты. Между тем, разработка броневика на базе XC90 заняла у шведов и их немецких партнеров около двух лет.

Столь долгий срок связан с тем, что инженеры намеревались добиться максимально возможного уровня защиты при сохранении не только внешнего вида, но и возможности адекватно передвигаться. В итоге Volvo XC90 Armored получил официальный рейтинг бронирования VR8. Это означает, что он обеспечивает круговую защиту от стрелкового оружия и способен противостоять некоторым взрывчатым устройствам.

После изготовления кроссовера на шведском заводе Volvo его отправляют на предприятие TRASCO в немецкий Бремен – там и устанавливают защитные элементы. XC90 получает в ходе досборки, например, 10-миллиметровые панели из высокопрочной стали в дверях и пуленепробиваемые стекла толщиной до 50 мм.

Всех секретов своих защитных разработок Volvo не раскрывает, но известно, что броня добавляет XC90 около полутора тонн. В итоге вес броневика составляет 4 490 кг. Чтобы выдерживать дополнительную массу, кроссоверу усилили подвеску и установили более мощные тормоза.

Поставки XC90 Armored компания Volvo планирует начать ближе к концу 2019 года, а в следующем броней обзаведется еще и Volvo XC60. Правда, уже известно, что этот кроссовер снабдят более легким вариантом «доспехов».

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