Классическому пикапу Chevrolet дали вторую жизнь и мощный V8

Инженеры из лос-анджелесской фирмы Icon осовременили Thriftmaster из середины прошлого века

Компания Icon, которая занимается восстановлением классических внедорожников и выпуском полноценных рестомодов, представила уникальный для себя проект: заднеприводный Chevrolet Thriftmaster 1954 года с полностью независимой подвеской и мощным V8 под капотом.

Лишь внешне пикап выглядит как дотошно восстановленная «капсула времени» на оригинальных дисках. На деле же под кузовом скрывается нестандартное шасси с полностью независимой подвеской и двигатель Chevrolet LS3 V8. Это 6,2-литровый агрегат мощностью 420 лошадиных сил.

Салон восстановлен с не меньшим вниманием к деталям. Но несмотря на общий винтажный стиль, этот Thriftmaster имеет множество датчиков и цифровых устройств, которые отслеживают параметры автомобиля. В частности, имеется система замера разгонной динамики от 0 до 60 миль в час и стереосистема с Bluetooth.

В Icon не приводят стоимость этого экземпляра, однако можно предположить, что она будет немалой. В арсенале калифорнийцев уже имеется модернизированный Toyota Land Cruiser 40, а в прошлом году они представили Icon BR Old School на базе Ford Bronco первого поколения. Такой «Бронко» получил спортивную подвеску и мощную тормозную систему Stoptech с шестипоршневыми суппортами на передней оси и четырехпоршневыми на задней. Внедорожник оценивается в 150 000-195 000 долларов без учета стоимости «донора».

По теме:

Возвращение динозавров. Пикапы Chevrolet

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен