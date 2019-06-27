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Подготовка   27 июня 2019   

Почему некоторые СТО не хотят устанавливать полиуретановые запчасти?

В последнее время в компанию «Полиуретан» обратилось несколько покупателей с одной и той же проблемой: мастера в автосервисе предлагали им отказаться от установки полиуретановых запчастей. Мотивация была разная, но чаще всего без лишних объяснений утверждалось следующее: «берите резину, так надёжнее»! Представители «Полиуретана» провели среди своих клиентов небольшой опрос и узнали, насколько часто они сталкиваются с нежеланием мастеров устанавливать полиуретановые запчасти.

 

 

 Опрос показал, что таких набралось около 7%. Пару занимательных случаев отказов мы приводим ниже. Одному клиенту из Новосибирска на СТО предложили обточить сайлентблок, сославшись на то, что иначе тот «не влезет». Человек озадачился и обратился с вопросом на автосервис «Полиуретана». Там всё благополучно установили безо всяких переделок. Другому клиенту из Владивостока мастер сообщил, что сайлентблок с запрессованной втулкой – это брак! Мастер был убеждён, что втулка должна быть приварена. В этом случае автовладелец столкнулся с явной некомпетентностью. Мастер довольно известной сети СТО оказался не в курсе того, что сайлентблоки подобной конструкции выпускаются уже более пяти лет не только у нас, но и известными компаниями за рубежом.

В общем, впору собирать кунсткамеру причудливых измышлений незадачливых «мастеров» и прочих «гаражных советчиков». Эти слова никак не относятся к тем мастеровитым автовладельцам, которые сами ремонтируют свои машины и, действительно могут дать дельный совет не только соседу по гаражу, но и многим профессионалам. Так почему же некоторые мастера СТО отказываются устанавливать полиуретан? Только ли некомпетентность является причиной?

 

 

  1. Первый и очень банальный ответ, это недостаточная квалификация мастера. Мастер раньше не устанавливал полиуретан и не уверен, что справится с этим.
  2. Вторая причина — мастер не хочет лишаться заработка: резиновые запчасти надо устанавливать чаще и чаще платить за установку. Установив же полиуретан, большинство клиентов надолго забывают о проблемах с ходовой частью.
  3. Третья, также часто встречающаяся причина: автосервис сотрудничает с другим производителей деталей. Нередко бывает, что автосервисы даже устанавливают мастерам план по продаже запчастей конкретной фирмы. К сожалению, в таком случае многие мастера предпочтут выгоде клиента свою собственную выгоду.

 

 

Больше подробностей, а также правильные методики установки полиуретановых деталей подвески — на сайте www.полиуретан.рф 


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