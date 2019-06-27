Российское правосудие становится гуманнее к законопослушным водителям

В постановлении Пленума Верховного Суда от 24-го июня 2019-го впервые прямо указано, что участник движения, нарушающий Правила Дорожного Движения становится заведомо виновным в последующих эксцессах и не имеет преимуществ, которые предоставляли бы ему Правила, в случае их соблюдения. Приводятся примеры случаев, когда добропорядочные водители попадают в аварии из-за нарушителей и оказываются при этом виноватыми. В частности, в ситуациях, когда поворачивающий налево получает удар от оппонента, едущего в попутном направлении по встречной полосе, а также при авариях с участниками, которые движутся по обочине. В обоих случаях утверждение нарушителя, что он двигался прямо и не менял траектории, а поворачивающий был обязан убедиться в отсутствие помех не должно приниматься как правомерное.

Также соблюдающий Правила водитель не обязан брать правее, чтобы уступить дорогу нарушителю, который едет навстречу одностороннему движению, и может не пропускать злодеев, выезжающих на перекрёсток под красный свет. Не воспринимайте последнее как непосредственное руководство к действию таранить злостных встречных. Разумеется, предотвращение аварий всеми возможными способами никто не отменял. Но новая юридическая норма, случись чего, всё же снимет ответственность с того, кто Правил не нарушал.

Повлияет ли Постановление на правоприменительную практику радикально – вопрос сложный, но обычно Суды при вынесении решений как раз руководствуются подобными указаниями. В любом случае, общее стремление сделать подобные ситуации однозначными похвально, как и тот факт, что правильный тезис «нарушитель заведомо виноват» имеет шанс наконец-то восторжествовать на наших дорогах