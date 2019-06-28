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Новости   28 июня 2019   

УАЗ «для города»: ждать осталось недолго

Выход новой версии УАЗ «Патриот», оборудованной автоматической коробкой передач, не за горами

Выход новинки запланирован на конец августа — начало сентября, сообщает «Уазбука». При этом портал, где общаются уазоводы, даже публикует каталожные номера деталей автоматической коробки передач — это значит, что дебют двухпедального «Патриота» действительно состоится через два-три месяца.

 

 

Известно, что Ульяновский автозавод будет закупать и устанавливать классический 6-диапазонный автомат 6L50 марки Punch Powerglide. Он является совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.

На внедорожники УАЗ «Патриот» будут поставляться агрегаты китайской сборки. Впрочем, место сборки не должно иметь серьёзного значения: автоматы серии 6L50 считаются довольно надежными, при бережном отношении выхаживая 200 000 километров и более без капитального ремонта.

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