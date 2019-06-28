Пикап Ford Super Duty Tremor приготовился перемалывать камни

Новый пакет Tremor Off-Road («тремор», «дрожь», «сотрясение», «трепет») для пикапа Ford F-Series Super Duty «позволяет клиентам совмещать работу в будние дни и приключения на выходных», — уверяет производитель. «Это самый способный внедорожный Super Duty за всю историю». Он получил изменения как в шасси, так и в трансмиссии.

Внешне машину можно узнать по укороченной «губе» переднего бампера, массивным внедорожным подножкам и, конечно, необычным колёсам. Но «на всякий случай» американцы нанесли крупную аппликацию Tremor на грузовую платформу.

Список доработок неплох. В частности, это 35-дюймовые зубастые внедорожные шины Goodyear Wrangler Duratrac на 18-дюймовых матовых дисках, лифт передней подвески на 51 мм, специально созданные для модели двухтрубные амортизаторы с увеличенным объёмом масла, пониженным сопротивлением на малых ходах подвески и внутренним гидравлическим буфером отбоя.

В таком пикапе работают пружины с прогрессивной характеристикой и амортизаторы, лучше противостоящие перегреву при длительном движении по бездорожью, перенастроенный под новые характеристики пружин задний стабилизатор поперечной устойчивости. У картеров осей увеличены вентиляционные трубки, а под бамперами появились защитные пластины.

Для Тремора заявлен дорожный просвет 274 мм, лучшая в своём классе глубина брода (838 мм) и самые большие углы въезда и съезда среди всех версий F-Series Super Duty (31,65 и 24,51 градуса соответственно).

Улучшенная трансмиссия с десятидиапазонным «автоматом» в дополнение к режимам «нормальный», «буксировочный», Eco, «скользкий», «глубокий песок»/«снег» на Треморе получила уникальный для модели добавочный режим «ползания по камням» (rock-crawl), оптимизированный для пониженной передачи и полного привода. Общее передаточное число в «ползучем» режиме тут составляет 53:1 для бензинового Тремора и 44:1 для дизельного. Помимо того, машина вооружилась парой блокируемых дифференциалов: задним с электронным управлением и повышенного трения марки Dana в передней оси.

Ещё впервые на пикапе F-Series Super Duty появился внедорожный «круиз» Trail Control, ранее внедрённый на Рейнджере и Рапторе. Он контролирует газ и тормоз в сложных условиях на малых скоростях.

Пакет Tremor Off-Road будет доступен пикапам F-250 и F-350 Super Duty 2020 модельного года, как с дизелем V8 6.7 Power Stroke (456 л.с., 1268 Н•м), так и с новым бензиновым агрегатом V8 7.3 (его параметры ещё не оглашены), в комплектациях XLT, Lariat, King Ranch и Platinum с кабиной SuperCrew, платформой на 6,75 фута и полным приводом. Продажи таких пикапов начнутся позднее в нынешнем году.

По теме:

Новый кроссовер Ford: как Ecosport, только красивый

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен