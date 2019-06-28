Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей). В отличие от индийского варианта, исполнение для домашнего рынка — и есть та глобальная модель, которую мы в 2020 году ждём в России. Она длиннее на 60 мм (4375), её колёсная база больше на 20 мм (2630), ширина такая же (1800), высота чуть меньше (1615 мм).

Отличий от версии для Индии немало, но всё это тонкие детали. Так, сетка в решётке крупнее, трио светодиодов в бампере накрыты стеклом, вместо трапеции на «подбородке» скромная пластина, молдинги на дверях другие, корпуса боковых зеркал зачернены и так далее. Корма в точности соответствует индийской. Селтосы для Кореи собирает местный завод в Кванджу. Ролик представляет собой Brand Film и продвигает Seltos как Amazing Compact.

Интерьер с левым рулём ранее был показан только на дизайн-скетче. Он выглядит дороже индийского и интереснее по фактурам в отделке. К тому же в Индии приборка и центральный экран на 10,25 дюйма образуют кластер, а здесь они порознь. Ещё видно, что сложенные сиденья не дают ровный пол.

Базового атмосферника 2.0 MPI (149 л.с., 179 Н•м) и шестиступенчатой «механики» корейцы лишены. В наличии турбочетвёрка 1.6 T-GDI (177 л.с., 265 Н•м) и турбодизель 1.6 CRDi (136 л.с., 320 Н•м), сопряжённые исключительно с семидиапазонным «роботом». Полный привод с муфтой подключения задних колёс опционально доступен с обоими моторами. Переднеприводникам в дополнение к режимам движения Normal, Eco, Sport полагаются пресеты «влажность», «грязь», «песок».

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