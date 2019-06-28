Плюс один! Пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Официальный дистрибьютор компании JAC Motors в России, ООО «Джак автомобиль» сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года. Пикап построен по классической рамной схеме, и при колёсной базе 3090 мм относится к среднеразмерным. Известный производитель грузовиков и автобусов, компания JAC считает машину крепкой, надёжной и хорошо подходящей для эксплуатации в коммерческой сфере, для экстремальных путешествий и различных активностей. Четырёхдверная кабина с двумя рядами сидений вмещает пять человек, обещан достойный для автомобиля такого класса уровень комфорта. Габариты JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет – 216 мм. Размеры грузового отсека 1520х1520х470 мм.

В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. В продажу поступят версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объёмом 2.0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, двухлитровый дизель — 136 л.с. и 320 Нм. В системах двигателя применены компоненты известных поставщиков Delphi, Bosch, Borg Warner. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа для бензинового и дизельного моторов.

Для каждой версии мотора на российском рынке будут предложены две комплектации – Intermediate и Full Extra. В стартовой версии Intermediate уже есть легкосплавные колёсные диски, электроприводы зеркал и стеклоподъёмников, кондиционер, регулируемое по высоте мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, задние парктроники и центральный замок. В арсенале систем безопасности – фронтальные подушки водителя и переднего пассажира, регулируемые ремни безопасности, ABS и EBD.

В старшей комплектации Full Extra к перечисленному добавлены дневные ходовые огни, коричневый салон с отделкой кожей, 6-позиционная регулировка передних сидений вместо 4-х позиционной, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным экраном и шестью динамиками и функцией Bluetooth, а также бесключевой доступ. Помимо этого, топовый JAC T6 получит ассистента помощи при подъёме HHC, систему контроля тормозных усилий TCS и контроль давления в шинах TPMS.

Новый пикап пополнит российскую гамму JAC, в которую входят также кроссоверы JAC S3 и JAC S5, и будет реализовываться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей ООО «Джак автомобиль». Автомобили собираются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Цены для российского рынка будут объявлены ближе к 1 сентября.