Июль — Август 2019

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МАШИНЫ
ТЕСТ-ДРАЙВЫ
PORSCHE CAYENNE S COUPE / ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?
Давайте обойдёмся без унылых рассуждений о том, что к 2019 году купе-кроссовер не построил только ленивый, что BMW делали их ещё во времена кайзера Вильгельма, а в Porsche почему-то так долго тянули с выпуском популярного форм-фактора… Да, тянули. Значит, на то были причины
SUBARU ASCENT / НАБОР ВЫСОТЫ
В Америке в прошлом году дилеры Subaru продали около 700 тысяч машин. И новый трёхрядный кроссовер Ascent, вероятно, создавался для закрепления этого успеха. Мы провели с ним несколько дней и попытались понять, сможет ли он прижиться в России
GEELY EMGRAND X7 / ПРЕВРАЩЕНИЕ В БАБОЧКУ
Один умный человек сказал, что к 2020 году китайский автопром начнёт поедать конкурентов со скоростью гусеницы, превращаясь из прожорливого зелёного существа в прекрасную бабочку. Если вдуматься, в этой аллегории скрыт глубокий смысл
HAVAL F7 / ЧУДЕСА БУТАФОРИИ
Haval F7 не претендует на лидерство в классе, но хорошо выполняет свои транспортные функции. Это нормальный современный кроссовер по нормальной цене. Стоит ли конкурентам насторожиться? Трудно сказать, но присмотреться к нему повнимательнее не помешает
ISUZU D-MAX / МУЗЫКА ДЛЯ БЫВАЛОГО ДИЗЕЛИСТА
Отечественный рынок пикапов невелик и давно поделён, так что подобрать ключи к сердцам консервативных покупателей — задача архисложная. Сможет ли решить её обновлённый Isuzu D-Max мы узнаем уже в ближайшее время
NISSAN MURANO / ЕЩЁ ОДИН ШАГ В БУДУЩЕЕ
Как известно, Nissan одним из первых начал внедрять в производство технологии будущего, а его Intelligent Mobility — целая идеология, созданная для того, чтобы комфортное и безопасное завтра наступило уже сегодня
ОБНОВЛЁННЫЙ MITSUBISHI L200 /
Рестайлинг Mitsubishi L200 получился, прямо скажем, не глобальным, но радует он тем, что никак не повлиял на проходимость. Напротив, геометрия даже улучшилась, а значит, и сердца тех, кто вместо похода на строительный рынок отправляется в лес, забьются сильнее
HYUNDAI CRETA / МАЯК НА СКАЛИСТОМ БЕРЕГУ
Станет ли Creta новым эталоном в мире кроссоверов? При скрупулёзном исследовании не все её составляющие идеальны, но по части баланса между крайностями бушующего автомобильного океана это очевидный ориентир. Вроде маяка на скалистом берегу
ИСТОРИЯ
ПИКАПЫ F-СЕРИИ / СРАЗУ ЗА GM
В североамериканской табели о рангах компания Ford всегда была номером два, занимая место сразу за GM. При этом пикапы F-серии шли ноздря в ноздрю с джиэмовскими Chevrolet, а в 1977-м даже вышли на первое место по продажам, удерживая его до начала 1990-х
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ЛЮДИ
ИНТЕРВЬЮ
СТИВ МАТТИН / ЛОМАЯ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА
Интервью с главным дизайнером LADA Стивом Маттином, в котором он рассказывает, почему русские художники самые крутые и когда будет не стыдно припарковаться на «Ниве» рядом с Range Rover
СТИЛЬ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ / В СВЕТЕ ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ
В солнечную погоду и ночью трудно обойтись без подходящих очков. Но не все солнцезащитные очки годятся для вождения, ведь от них требуется куда больше, чем просто стильный дизайн и базовая защита от солнца. Мы выбрали лучшие модели для дневного и ночного времени, в которых основная функция сочетается с полезными дополнениями
МИР
МАРШРУТЫ
СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ / ЧАСТЬ 3. РУСКЕАЛА — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
И снова дорога. Сегодня мы замкнём круг маршрута. Наша «Умеренно-Краеведческая Экспедиция» завершается, и от этого немного грустно. Зато как много мы смогли увидеть за эти две недели
ФОТОРЕПОРТАЖ
ПОЛУОСТРОВ МАНГЫШЛАК / ЗЕМЛЯ, ОБНАЖЁННАЯ ДО КОСТЕЙ
Когда-то эти места покрывал древний океан Тетис. Потом он отступил, но реки, бурлящие под землей, остались. Они проделали ходы внутри плато, образовав систему протоков, озёр и тоннелей. Подымаясь на поверхность, вода испарялась, превращая бескрайние поля в неземной белоснежный пейзаж
ВЫСОКАЯ КУХНЯ
НА ГОРЯЩИХ УГЛЯХ / ПРОСТЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ШАШЛЫКУ
Свежий воздух, дым от костра и треск тлеющих поленьев — наконец-то и до нас добрались летние радости. Ну а какой пикник без еды? И если вы сейчас подумали об ароматном шашлыке, то мы предлагаем не ограничивать себя рамками классики и проявить чуть больше фантазии
АКАДЕМИЯ SUBARU / ПЕРВАЯ ПОСЛЕ МОТОРА
Рассказывая про инженерный потенциал Subaru, мы говорили и об оптической системе EyeSight, и об оппозитных двигателях. Теперь же, двигаясь по цепочке, пришло время уделить внимание трансмиссии, в которой тоже хватает любопытных и красиво исполненных решений
Июль — Август 2019
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