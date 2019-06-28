Июль — Август 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ PORSCHE CAYENNE S COUPE / ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО? Давайте обойдёмся без унылых рассуждений о том, что к 2019 году купе-кроссовер не построил только ленивый, что BMW делали их ещё во времена кайзера Вильгельма, а в Porsche почему-то так долго тянули с выпуском популярного форм-фактора… Да, тянули. Значит, на то были причины SUBARU ASCENT / НАБОР ВЫСОТЫ В Америке в прошлом году дилеры Subaru продали около 700 тысяч машин. И новый трёхрядный кроссовер Ascent, вероятно, создавался для закрепления этого успеха. Мы провели с ним несколько дней и попытались понять, сможет ли он прижиться в России GEELY EMGRAND X7 / ПРЕВРАЩЕНИЕ В БАБОЧКУ Один умный человек сказал, что к 2020 году китайский автопром начнёт поедать конкурентов со скоростью гусеницы, превращаясь из прожорливого зелёного существа в прекрасную бабочку. Если вдуматься, в этой аллегории скрыт глубокий смысл HAVAL F7 / ЧУДЕСА БУТАФОРИИ Haval F7 не претендует на лидерство в классе, но хорошо выполняет свои транспортные функции. Это нормальный современный кроссовер по нормальной цене. Стоит ли конкурентам насторожиться? Трудно сказать, но присмотреться к нему повнимательнее не помешает ISUZU D-MAX / МУЗЫКА ДЛЯ БЫВАЛОГО ДИЗЕЛИСТА Отечественный рынок пикапов невелик и давно поделён, так что подобрать ключи к сердцам консервативных покупателей — задача архисложная. Сможет ли решить её обновлённый Isuzu D-Max мы узнаем уже в ближайшее время

ОСОБОЕ МНЕНИЕ NISSAN MURANO / ЕЩЁ ОДИН ШАГ В БУДУЩЕЕ Как известно, Nissan одним из первых начал внедрять в производство технологии будущего, а его Intelligent Mobility — целая идеология, созданная для того, чтобы комфортное и безопасное завтра наступило уже сегодня ОБНОВЛЁННЫЙ MITSUBISHI L200 /

«ПЛАЧУЩИЕ» ФОНАРИ И БЬЮЩИЕСЯ СЕРДЦА Рестайлинг Mitsubishi L200 получился, прямо скажем, не глобальным, но радует он тем, что никак не повлиял на проходимость. Напротив, геометрия даже улучшилась, а значит, и сердца тех, кто вместо похода на строительный рынок отправляется в лес, забьются сильнее HYUNDAI CRETA / МАЯК НА СКАЛИСТОМ БЕРЕГУ Станет ли Creta новым эталоном в мире кроссоверов? При скрупулёзном исследовании не все её составляющие идеальны, но по части баланса между крайностями бушующего автомобильного океана это очевидный ориентир. Вроде маяка на скалистом берегу ИСТОРИЯ ПИКАПЫ F-СЕРИИ / СРАЗУ ЗА GM В североамериканской табели о рангах компания Ford всегда была номером два, занимая место сразу за GM. При этом пикапы F-серии шли ноздря в ноздрю с джиэмовскими Chevrolet, а в 1977-м даже вышли на первое место по продажам, удерживая его до начала 1990-х

ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ СТИВ МАТТИН / ЛОМАЯ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА Интервью с главным дизайнером LADA Стивом Маттином, в котором он рассказывает, почему русские художники самые крутые и когда будет не стыдно припарковаться на «Ниве» рядом с Range Rover СТИЛЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ / В СВЕТЕ ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ В солнечную погоду и ночью трудно обойтись без подходящих очков. Но не все солнцезащитные очки годятся для вождения, ведь от них требуется куда больше, чем просто стильный дизайн и базовая защита от солнца. Мы выбрали лучшие модели для дневного и ночного времени, в которых основная функция сочетается с полезными дополнениями МИР МАРШРУТЫ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ / ЧАСТЬ 3. РУСКЕАЛА — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И снова дорога. Сегодня мы замкнём круг маршрута. Наша «Умеренно-Краеведческая Экспедиция» завершается, и от этого немного грустно. Зато как много мы смогли увидеть за эти две недели ФОТОРЕПОРТАЖ ПОЛУОСТРОВ МАНГЫШЛАК / ЗЕМЛЯ, ОБНАЖЁННАЯ ДО КОСТЕЙ Когда-то эти места покрывал древний океан Тетис. Потом он отступил, но реки, бурлящие под землей, остались. Они проделали ходы внутри плато, образовав систему протоков, озёр и тоннелей. Подымаясь на поверхность, вода испарялась, превращая бескрайние поля в неземной белоснежный пейзаж

ЛИКБЕЗ ВЫСОКАЯ КУХНЯ НА ГОРЯЩИХ УГЛЯХ / ПРОСТЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ШАШЛЫКУ Свежий воздух, дым от костра и треск тлеющих поленьев — наконец-то и до нас добрались летние радости. Ну а какой пикник без еды? И если вы сейчас подумали об ароматном шашлыке, то мы предлагаем не ограничивать себя рамками классики и проявить чуть больше фантазии АКАДЕМИЯ SUBARU / ПЕРВАЯ ПОСЛЕ МОТОРА Рассказывая про инженерный потенциал Subaru, мы говорили и об оптической системе EyeSight, и об оппозитных двигателях. Теперь же, двигаясь по цепочке, пришло время уделить внимание трансмиссии, в которой тоже хватает любопытных и красиво исполненных решений