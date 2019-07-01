SKODA EXPERIENCE: чешский бренд вновь проводит серию уникальных тест-драйвов для всей семьи

SKODA AUTO Россия вновь запускает федеральный проект со специально созданной внедорожной трассой, уникальным виртуальным пространством и активностями для всей семьи. В прошлом году в честь старта продаж в России KODIAQ локального производства чешский бренд побывал с подобным проектом в 7 городах – от Москвы до Красноярска. Участниками SKODA KODIAQ EXPERIENCE стали более 10 000 семей, которые совершили более 8 000 заездов.

В этом году SKODA EXPERIENCE охватит весь модельный ряд бренда, в общей сложности 17 автомобилей, в том числе спецверсии ― SKODA KODIAQ SCOUT и SKODA SUPERB SPORTLINE, ― а также SKODA OCTAVIA с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки.

Федеральный тур SKODA EXPERIENCE, организованный чешским брендом при поддержке дилерской сети, стартует в Нижнем Новгороде 28 июня, после чего переместится в Казань, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург. Для поддержки максимального количества партнеров по всей стране было принято решение организовать дополнительную серию мероприятий под эгидой SKODA EXPERIENCE от дилеров SKODA при поддержке марки. Таким образом, в августе начнется вторая волна проекта, которая охватит Брянск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург и Волгоград.

Посетителей SKODA EXPERIENCE ждет тест-драйв на специально сконструированной мобильной трассе с препятствиями, основным из которых станет подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м. В этом году к упражнениям добавлены съезды с боковым креном 25° и 35°, демонстрирующие большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол с мультимедийной проекцией в формате 360°, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Этот уникальный арт-объект позволит каждому участнику тест-драйва попасть в мир SKODA FAMILY.

Кроме того, гостей мероприятия ждет интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий грани комфорта автомобилей марки.

Удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и SKODA Financial Services.

SKODA – это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, для них предусмотрены специальные автокресла. Кроме того, маленькие посетители смогут весело провести время в специальной зоне SKODA FAMILY, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона, батуты, трасса с детскими автомобилями SKODA и другие развлечения.

Стать гостем проекта просто – вход бесплатный, нужно только ознакомиться с правилами прохождения тест-драйва и зарегистрироваться .





В Брянске, Магнитогорске, Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде внедорожный этап испытаний будет проходить с помощью мобильных препятствий SKODA EXPERIENCE, а мультимедийный ― с использованием VR-технологий. Информация по датам и адресам проведения мероприятий второй волны проекта будет представлена на сайте компании в июле.

Также Вы можете узнать подробности проекта SKODA EXPERIENCE у менеджеров АТЛАНТ-М ТУШИНО по телефону: +7 (495) 780-9-780

АТЛАНТ-М ТУШИНО

Официальный дилер SKODA

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