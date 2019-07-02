Обвес для нового Suzuki Jimny

Выпуск нового Suzuki Jimny во всём мире ждали с нетерпением. Именно поэтому в австралийской компании ARB создали проект-рисунок “Project JBOX”, который позволяет увидеть, как будет выглядеть новый автомобиль с аксессуарами ARB. Разработка проекта JBOX в основном сосредотачивалась на дизайне и сборке передней защиты.

Бампер для нового Suzuki Jimny собрал в себе детали других бамперов ARB разных линеек.

Принятый в работу вариант бампера ARB для нового Suzuki Jimny включает в себя штампованные усилительные накладки, нижнюю решетку, состоящую из трёх частей, штампованную верхнюю панель, место для установки блока управления лебедкой. Трубы новой защиты имеют диаметр 47,6 мм и 10 мм радиус закругления боковых и центральной панелей.

Как только новый автомобиль Suzuki Jimny поступил в компанию ARB, стало необходимо протестировать крепления защиты к раме, а также надежность конструкции при работающей лебёдке. Бампер крепится к автомобилю болтами M10, гарантируя работу лебедки тяговым усилием 8000 фунтов.

Конструкцией бампера ARB для Suzuki Jimny предусмотрена решётка в центральной панели и окантовка, позволяющая установить оригинальные противотуманные фары Suzuki. Решётка состоит из трех частей, дверки по её краям сохраняют доступ к лебедке и облегчают установку и регулировку фар дальнего света. Предусмотренная конструкцией бампера окантовка противотуманных фар подходит для установки оригинальных фар Suzuki. Также поставляются заглушки противотуманных фар.

Специальные прорези в боковых панелях бампера предназначены для установки светодиодных указателей поворота и габаритных огней ARB.

На верхней панели расположены отверстия для крепления фар дальнего света, таких как ARB Intensity, Bushranger, IPF 800, 808, 900. Есть также отверстия для штифтов фар ARB Intensity.

На внешних панелях бампера расположены два крепления антенн УКВ/AM радиостанции, антенн мобильных телефонов или специальных флажков. В комплект входят заглушки мест креплений.

Верхняя панель бампера обеспечивает дополнительную прочность конструкции. При отсутствии лебёдки, место её крепления можно закрыть специальной алюминиевой заглушкой толщиной 4 мм (в комплекте). Заглушка окрашена в чёрный цвет и ставится заподлицо с панелью, сохраняя аккуратный внешний вид.





В бампер можно установить следующие модели лебёдок:

– Warn M8000

– Warn ZEON 8 и 8-S

– Аналогичные модели с тяговым усилием до 8000 фунтов

Тяговое усилие лебёдки ограничено 8000 фунтами из-за конструкции рамы автомобиля и крепления бампера. Помните, что не все лебёдки, представленные на рынке, могут иметь подходящие крепежные отверстия на блоке управления, может понадобиться установочный комплект.

На бампере предусмотрены две, приваренные вертикально с каждой стороны, точки упора домкрата. Их дизайн исключает контакт домкрата с поверхностью бампера.

Также для нового Suzuki Jimny специально разработана защита порогов. Она устанавливается параллельно раме автомобиля с обеих сторон и защищает уязвимые кузовные элементы.

Сделанная из стальных труб диаметром 60,3 мм, защита крепится к раме комбинацией кронштейнов и болтов М10. Три точки крепления обеспечивают равномерное распределение веса автомобиля по всей длине защиты. Трубы крепления к раме сделаны из стали и имеют параметры 47,6 мм х 2,6 мм.

Кронштейны сделаны из профилированной стали толщиной 4 мм с использованием лазерной резки и сварки. На защиту порогов, также как и на бампер, нанесено текстурное порошковое покрытие чёрного цвета.

Привлекательное внешне, покрытие разрабатывалось с учётом использования автомобилем в условиях бездорожья.