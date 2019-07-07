4х4Fest 2019. Картина по номерам

В самом конце весны, или почти в самом начале лета, в подмосковном Вельяминове во второй раз прошёл ежегодный фестиваль 4х4FEST, собравший не только адептов полного привода, но и тех, кто только начинает своё знакомство с внедорожной культурой

OLD SCHOOL

Организация любого масштабного мероприятия — процесс не только технический, но и творческий. Порой его даже можно сравнить с написанием картины. Ну а для создания шедевра, как вы понимаете, необходимы несколько условий: талантливый художник, подходящий холст и краски, палитра, яркие штрихи, акценты и запоминающиеся детали. Но самое главное — идея, герои и сюжет. Идейный вдохновитель фестиваля определился ещё в прошлом году. Им стал московский «Клуб 4х4», стоявший у истоков российского офф-роуд-движения и в начале девяностых придумавший формат «покатушек», разошедшийся с тех пор по городам и весям. Да и идея, в общем, осталась прежней: собрать всех поклонников колёсной формулы 4х4, тюнинга, автопутешествий и активного образа жизни, чтобы вместе продвигать тему, а заодно развиваться самим.

26 ГЕКТАРОВ ТВОРЧЕСТВА

Каждому, кто хоть раз прогуливался по Третьяковскому проезду и вообще соприкасался с изобразительным искусством, известно, что от выбора основы, красок и техники во многом зависит конечный результат. И, к примеру, акварельными красками на плотной бумаге легче передать настроение эфемерности и нежности, нежели ощущение драйва маслом на льняном холсте. Вот и фестиваль начался с подбора фактуры. Просмотрев с десяток площадок в Подмосковье, организаторы выбрали мотопарк «Вельяминово», расположившийся в бывшем песчаном карьере, — отличное место с потрясающей панорамой и рельефом.

Отборочный этап джип-спринта проходил

на универсальной трассе, а его финальная часть —

на более экстремальной

«ПОКАТУШКИ В ПЕСОЧНИЦЕ»

Центральным событием фестивального полотна стал джип-спринт. На него заявилось почти 50 экипажей совершенно разной степени подготовки, которым были предложены трассы нескольких уровней сложности — этап отбора проходил на универсальной трассе, а финальная часть — на более экстремальной, протяжённостью около километра. В одном из отзывов кто-то метко назвал эти заезды «покатушками в песочнице», подчеркнув специфические особенности песчаного карьера. Зато в «песочнице» каждый желающий мог сразиться с опытными офф-роуд-бойцами и попытать удачу на одной с ними трассе. Воплощением царившего равенства стала хрупкая девушка Оля Ланк, в общем зачёте проигравшая всего несколько секунд четырёхкратному чемпиону России Евгению Павлову. Утерев нос самоуверенным мужчинам и присыпав их песком на старте, Оля получила комплект шин BF Goodrich АТ KO 3, хотя и Евгений, занявший первое место в «абсолюте», был награждён не менее ценными призами (отдельная благодарность партнёрам: компаниям Motul, «Техинком», Karcher, Кwazar, Patriot, Exide, Magnus, Webasto и «Неофрут»). Кстати, награждались не только фанаты быстрой езды по бездорожью, но и любители ориентирования, архитектуры и истории, колесившие по округе в поисках зачётных GPS-точек. И даже бесстрашные участники грязевых заездов, не побоявшиеся нырнуть всеми четырьмя колёсами в водоём, остались довольны, хотя многие из них не смогли обойтись без помощи товарищей и лебёдки.

СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ: ВНЕДОРОЖНИКИ,

ПИКАПЫ, БАГГИ И ВЕЗДЕХОДЫ

Если с весенними красками помогла природа, то за акценты фестиваля отвечали друзья. Караванеры, следующие философии «дом там, где я» в буквальном смысле этого слова, начали заезжать на площадку ещё накануне, в пятницу. Быстро и незаметно обустроив свой нехитрый быт, они наблюдали за фестом с высоты площадки, открывавшей невероятную панораму. За караванерами потянулись автопутешественники с прицепами-домами, автомобильные сообщества и любители отдыха в палатках, облюбовавшие окрестности водоёма, на противоположном берегу которого проходил джип-спринт.

Большой популярностью пользовались тест-драйвы внедорожников на специальной трассе, позволявшей показать все уникальные возможности автомобилей. Например, компания «Техинком» предоставила для испытаний как новинки Isuzu D‑Max и Lada XRAY Cross, так и проверенный временем УАЗ «Патриот». «У Сервис Санрайз» проводил тесты своих популярных моделей — Subaru Forester и XV, Mercedes-Benz представил пикап Х‑класса, а быстрорастущий бренд Haval — флагманскую модель Н9. Кроме испытаний полноприводных автомобилей, проникнуться духом приключений можно было, попробовав в деле вездеходы «Шерп» и «Пелец». Не отставали от них Tinger и Polaris. А багги устроили настоящее шоу, как только у них появился шанс показать свои возможности на спринтовой трассе. Не было скучно и на стенде компании BMW Motorrad («Авилон»), организовавшей импровизированную школу по освоению двухколёсной техники в условиях песчаного карьера.





Субботнее утро в Вельяминово. Пройдёт всего несколько

часов и всё здесь придёт в движение

Форсирование озера стало одним из самых зрелищных

эпизодов Феста

НАСТРОЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ

Но картина была бы неполной без ярких штрихов. К счастью, компания Red Bull не только поддержала фестиваль, но и организовала на стенде интервью с известной автомотогонщицей Анастасией Нифонтовой, вице-чемпионом ралли-марафона «Дакар». Кстати, первой гонкой Насти стала знаменитая баха «Селигер», которую в далёком 1999 году проводил всё тот же «Клуб 4х4». Настя в течение всего дня отвечала на вопросы гостей фестиваля и проводила автограф-сессии. А в это время на главной сцене, не веря своему счастью, стоял победитель «Большого жюри» премии «Внедорожник года», которому вручали главный приз — современный кроссовер Haval H2. Счастливчик, чьё мнение абсолютно совпало с мнением экспертного жюри, получил его из рук главного редактора журнала «Клуб 4х4» Максима Ракитина и представителя компании Haval Светланы Лисициной.

Впрочем, шанс привезти домой нечто полезное в качестве приза был не только у участников соревнований, но и у каждого гостя: в течение двух фестивальных дней проводились многочисленные призовые конкурсы. Настоящим праздником для детей и их родителей стал творческий баттл: роспись гуашью пикапа Chevrolet Avalanche. И каждый раз компания Kаrcher заботливо отмывала не только саму машину, но и её юных художников. По итогам конкурса каждый ребёнок получил сладкий приз, а самые талантливые — призы от партнёров. На стенде компании Patriot прошёл народный мастер-класс по альтернативному детейлингу и кастомайзингу, в котором тоже могли принять участие дети, а популярный блогер и путешественник Руслан Внедорожный делился секретами постройки дома на колёсах. Закончился день громким концертом от Rock FM.

ЭПИЛОГ

4х4 Russian Fest — пока ещё молодой фестиваль, с глубокими смыслами и большими планами. Часть идей и задумок ждут своей реализации в будущем, а то, что уже получилось, будет совершенствоваться. Важно другое: удалось создать невероятно уютную атмосферу, которую очень хотелось бы сохранить в последующие годы. И если вы не попали на фестиваль в этом году — приезжайте в следующем. Станьте его героем, гостем или партнёром. Станьте частью его истории. И тогда через много лет вы сможете рассказать своим детям, а может быть, и внукам, что стояли у истоков большого и красивого события.

Текст Анастасия Шилова

Фотографии Станислав Зеленский, Виктор Берёзкин