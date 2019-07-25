Пикапы F-серии. Сразу за GM

В североамериканской табели о рангах компания Ford всегда была номером два, занимая место сразу за GM (кроме короткого довоенного периода, когда она ненадолго уступила Chrysler). При этом пикапы F-серии шли ноздря в ноздрю с джиэмовскими Chevrolet, а в 1977 году даже вышли на первое место по продажам, удерживая его до начала 1990-х

Стратегия, выбранная Ford, оказалась беспроигрышной. Никаких метаний, дизайнерских экспериментов и резких смен модельного ряда — только плавная эволюция с постепенным перетеканием из одной серии в другую. И консервативным покупателям нравилось, что в модели 1987 года прослеживались черты модели 1967‑го. Тем более что сэкономленные на дизайне деньги расходовались на мощнейшую защиту от коррозии с оцинковкой, которую применяли уже в первой половине 1970‑х. А ещё Ford сделал почитателям полноприводных пикапов великолепный подарок — хитрую независимую подвеску Twin Traction Beam. Впервые она появилась на внедорожниках 1980 года, хотя запатентована была ещё в 1976‑м. Интересно, что эта подвеска на скрещивающихся поперечных рычагах существовала в двух вариантах — на рессорах и на пружинах (для версий HD) — и представляла собой вариацию на тему подвески Twin I‑Beam для моноприводных модификаций. Поэтому нет ничего удивительного, что фордовские менеджеры не считали нужным придумывать какие-то особые модели для привлечения покупателей, однако на инициативу Chevrolet c его суперпикапом 454 SS (7.5 л V8) 1990 года надо было как-то отвечать.

ДИТЯ НОЧИ

Пробой пера стал прототип Ford F‑150 Street с большой восьмёркой рабочим объёмом 7.5 л и мощностью 230 л. с. Акцент был сделан на дизайн. Крышу подрезали на 9 см, установили большие 16‑дюймовые колёсные диски, поставили электромагнитные дверные замки без ручек и закрыли фары щитками, как у гоночных автомобилей. А в 1991 году была выпущена лимитированная серия F‑150 Nite (именно в таком написании). Она отличалась чёрной (воронёной, как писали в рекламных проспектах) окраской кузова с фиолетовой полосой, особыми алюминиевыми дисками и спортивной подвеской. Кроме того, кнопочное управление раздаточной коробкой Touch Drive (предлагалось с 1989 года) шло в базе. При этом покупатель мог выбрать только из двух V8 с электронным впрыском: рабочим объёмом 5.0 л мощностью 185 л. с. или 5.8 л мощностью 210 л. с. В 1992‑м «ночной» пикап выпускался уже на базе обновлённой F‑серии. Про количество экземпляров, сошедших с конвейера, ничего неизвестно, но американцы считают Nite большой редкостью.

Интерьер Ford F-150 с ручным управлением

раздаточной коробкой (1993 г.)

ВЕРХОМ НА МОЛНИИ

В 1992 году дебютировало девятое поколение F‑серии. Продолжая уже сложившуюся в Ford традицию, кардинальных изменений оно не претерпело. Новыми были передняя часть, подозрительно перекликающаяся с опытными разработками Dodge, интерьер и кое-какие детали конструкции — вот, пожалуй, и всё. Зато в это же время на конвейер вернулся F‑150 Flareside с отдельными стеклопластиковыми крыльями и дополнительными наружными подножками, выглядевший как пришелец из 1940‑х годов. Но самое интересное было намечено на 1993 год, когда фордовское подразделение Special Vehicle Team (SVT) представило спортивный пикап Lightning, то есть «Молния». Интересно, что разработчики не стали искать лёгких путей (как их коллеги из Chevrolet) и создали особый мотор, который, кроме как на Ford F‑150 SVT Lightning, больше никуда не ставился. Это был V8 объёмом 5.8 л, форсированный с 200 до 240 л. с. за счёт установки новых поршней и головок блоков цилиндров (кстати, чугунных). При этом автомат на четыре диапазона позаимствовали от модификации с мотором 7.5 л. Кроме того, конструкцию машины максимально облегчили (до 2 т), заодно ограничив грузоподъёмность с 500 до 340 кг. Привод был только задний с алюминиевым карданным валом, подвеску доработали, установив газовые амортизаторы Monroe Formula GP спереди и стабилизатор сзади. Интересно, что настройкой ходовой занимался трёхкратный чемпион «Формулы‑1» Джеки Стюарт, в результате чего управляемость приблизилась к спортивным седанам. Да и динамика по тем временам была отличной — 0–60 миль/ч (0–96 км/ч) за 7,6 сек. При этом скорость принудительно ограничили отметкой 176 км/ч. Всего до 1996 года было продано 11 563 экземпляра. Альтернативная «спортивная» сборка с полным приводом получалась ощутимо тяжелее за счёт V8 7.5 л, который с 1994 года развивал 245 л. с. Он ставился и на более тяжёлые машины, начиная с F‑250 HD со снаряжённой массой 2 190 кг и грузоподъёмностью 1 700 кг. Естественно, разгон до 60 миль/ч был не столь впечатляющий — около 9 сек.

Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson

Cпортивную «Молнию» красили только в три цвета —

красный, чёрный и белый

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПИКАП

Модернизированный пикап F‑серии с обтекаемой радиаторной решёткой пользовался бешеным спросом. Под закат карьеры, в 1996 модельном году, по продажам он обошёл конкурентов из GM с разгромным счётом — 780 000 против 699 000 экземпляров! Но это вовсе не означало, что менеджеры Ford почивали на лаврах и собирались и дальше выжимать из ветерана последние соки, дожидаясь критического падения продаж. Ещё в 1991 году началась активная работа над будущим пикапом десятого поколения, а в 1994‑м был представлен слегка безумный «зализанный» концепт Ford PowerStroke с непривычно мощным турбодизелем в 210 л. с. Его эксцентричный дизайн вызвал, мягко говоря, неоднозначные отзывы. Дизайнеры сделали выводы, и прототип 1995 года с мягкими обтекаемыми линиями кузова Ford Triton смотрелся уже вполне удобоваримо. И хотя десятое поколение официально стартовало в 1997 модельном году (то есть в конце 1996‑го), мелкосерийное производство началось ещё в 1995‑м, что позволило исправить большинство мелких недостатков без ущерба для репутации. Рекламные проспекты, кстати, тоже напечатали заранее, в октябре 1995‑го. Нововведения впечатляли! Во‑первых, Ford отказался от передней подвески на скрещённых рычагах, корни которой уходили в 1965 год, в пользу современной двухрычажной на торсионах (и пружинах для заднего привода). Во‑вторых, новый V8 семейства Triton теперь имел по распредвалу в каждой головке блоков цилиндров (SOHC) с двумя клапанами на цилиндр. Привод ГРМ — цепной (прощай, OHV). Первый год производства самым мощным мотором был агрегат объёмом 4.6 л 210–220 л. с., в 1998‑м добавился 5.4 л 235 л. с. — разгон до 60 миль/ч с ним занимал 8,3 сек.

А в 1999 году вернулась «Молния», на этот раз с мотором 5.4 л, дополненным компрессором Eaton M112. Мощность поднялась до 360 л. с. КПП — автомат на четыре диапазона с масляным радиатором, снаряжённая масса — 2,2 т. Теперь разгон до 60 миль/ч составлял всего 6,2 сек., а когда в 2001‑м мощность увеличили еще на 20 л. с., динамика стала просто ураганной — 5,2 сек, максимальная скорость — 237 км/ч, благодаря чему Ford SVT F‑150 Lightning в 2003 году был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как «Самый быстрый в мире пикап».





V10 ПОД КАПОТОМ

Новое поколение F‑серии первые два года выпускалось только в лёгких модификациях, в то время как тяжёлые внезапно превратились в отдельное направление и стали называться Super Duty F‑Series. Дебютировали «Суперы» в 1999 году. Они отличались более солидным, немного угловатым дизайном (напоминавшим классические пикапы девятого поколения), грубоватой панелью приборов и, главное, топовым мотором V10 семейства Triton, созданным как ответ крайслеровскому V10. Он мог похвастаться солидным рабочим объёмом 6.8 л и мощностью 275 л. с. Позже, уже в 2000‑х, мощность поднялась сначала до 310, а затем и до 365 л. с. Подвеска у полноприводных моделей была самая простая — рессорная, а на моноприводных спереди сохранили милую сердцу реднеков и совершенно неубиваемую Twin I‑Beam. Грузоподъёмность простого F‑250 и F‑250 Super Duty отличалась: 1,3 и 1,5 т, соответственно, при снаряжённой массе 2,2 т против 2,5. В общем, «Супер» был тяжелее, прочнее, брутальнее и перевозил больше груза. Динамика для тяжеловоза была вполне приемлемой — полноприводные версии с V10 образца 1999 года разгонялись до 60 миль/ч примерно за 8 сек.

Ford F-150 Harley-Davidson 2006 года

Интерьер F-350 Super Duty 1999 года

ВОКРУГ КВАДРАТА

Вскоре, по итогам опросов покупателей, округлый дизайн лёгкой F‑серии признали неудачным. Поэтому при очередной смене поколений, в 2004‑м, его существенно «выпрямили», сделав максимально похожим на Super Duty. Основные конструктивные изменения были следующими: в отставку отправили торсионы и переделали на легковой манер переднюю подвеску, растянув рычаги в пространстве и поставив пружины на версию 4×4, рулевое управление стало реечным, сзади появились дисковые тормоза, а двигатели обновлённого семейства Triton обзавелись тремя клапанами на цилиндр.

Ford F-150 (1992–1996 гг.) с задними

стеклопластиковыми крыльями

HARLEY-DAVIDSON И КОВБОЙ FORD

Кстати, специальные версии на базе новой F‑серии не ограничивались «Молнией». В 2000 году появился заднеприводный Ford F‑150 Harley-Davidson с полуторной кабиной Super Cab и вторым узким рядом сидений, а ещё через два года с полноценной сдвоенной кабиной Super Crew. Машины шли с базовой чёрной кожаной отделкой, чёрной окраской и мотором 5.4 л 260 л. с. в максимальной комплектации. В стандартное оборудование включался удлинитель грузовой платформы, который давал возможность не потерять груз при откинутом борте. В 2004‑м выпустили тяжёлый Ford F‑350 Harley-Davidson (в том числе и с полным приводом) с V10 в базе. А в 2006 году, после очередной смены поколений, и лёгкий «мотоциклетный» Ford F‑150 наконец-то обзавёлся модификацией с колёсной формулой 4х4, а самым мощным двигателем для него стал обновлённый 5.4‑литровый Triton мощностью 300 л. с. «Чёрная магия!» — объясняла реклама.

В 2000 году Ford попробовал радикально угловатый дизайн, представив концепт Ford Equator, построенный на базе Ford F‑150, но с рубленными формами, кевларовыми бамперами и накладками на крыльях из того же материала. Дизайн отсылал к Hummer, но потенциальные покупатели машиной не заинтересовались. Зато серийный King Ranch, названный в честь самого большого ранчо Техаса (известного с 1856 года, о чём сообщал шильдик на кузове), зашёл просто великолепно. Суперпикап был создан как идейный наследник малоизвестного Ford F‑150 XLT Dallas Cowboys Limited Edition 1994 года, но отличался от него большими тиражами и был доступен всем, у кого хватало денег доплатить за шикарную кожаную отделку салона, уникальную двухцветную окраску и прочие фишки. А вот спортивная «Молния», к большому сожалению фанатов, стала достоянием истории, не продвинувшись дальше 500‑сильного прототипа 2004 года. Почётную обязанность строить супергрузовики возложили на тюнинговые ателье Shelby и Saleen. До появления бешеного Ford Raptor оставалось шесть лет…

Текст и фотографии Георгий Варфоломеев