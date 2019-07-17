Polaris Ranger XP 1000. Прежде всего — кабина

Сегодня производителю мотовездеходов недостаточно построить хорошую машину — чтобы заинтересовать клиента, он должен чем-то его удивить. Например, небывалым уровнем комфорта, как в кабине у Polaris Ranger XP 1000

Как известно, все мотовездеходы делятся на две группы – спортивные и утилитарные. Первые созданы для безбашенных гонок по пересечённой местности и, как правило, вопросами комфорта не озабочены. Зачем? Ведь главное мощь мотора, скорость, высота прыжка и способность без серьёзных последствий съедать полуметровые ухабы. Но что если у вас нет задачи без конца утюжить гоночную трассу, а нужно всего лишь доставить себя и небольшой груз с одного конца лесного массива к другому, или, допустим, вы поклонник дальних многодневных путешествий? Для таких случаев существует другое вездеходное направление – машины side-by-side, которые принято называть утилитарными, хотя некоторые из них выходят далеко за рамки простой утилитарности, достигая уровня комфорта легкового автомобиля.

Таков герой нашего сегодняшнего обзора – мотовездеход Polaris Ranger XP 1000, в котором больше сотни доработок, произведённых не по прихоти инженеров или маркетологов, а по вполне конкретным пожеланиям практикующих владельцев. Так у него значительно выросла прочность конструкции, повышен комфорт водителя и пассажира, внешне Ranger стал выглядеть серьёзнее и превзошёл большинство конкурентов по надёжности и долговечности узлов. Буквально по просьбам трудящихся уменьшили радиус разворота и сделали более точным рулевое управление. У него лучший в классе двухцилиндровый двигатель ProStar 1000 Twin мощностью 82 л.с., выдающий 82,7 Нм крутящего момента, что позволяет брать на борт 681 кг и повышает буксировочную способность до 134 кг. У Ranger XP 1000 самый большой из мотовездеходов клиренс в 330 мм, массивный передний бампер, стальная защита днища и система ABS.

В мире мотовездеходов понятие «интерьер» чаще всего ограничивается рулём,

педалями и водительским креслом. Здесь всё по-другому. Интерьер кабины

включает даже держатели для гаджетов, а пилот и пассажир дышат

отфильтрованным кондиционированным воздухом





Но мы знаем, что даже самый лучший мотовездеход никогда не остаётся таким надолго, ведь, чтобы не уступать позиций, он должен идти в ногу со временем и непрерывно меняться, применяя всё лучшее, что есть у производителя. Для машин side-by-side это прежде всего кабина, а вернее её оборудование. У интерьера кабины Ranger XP 1000 абсолютно новый дизайн, более удобные и прочные сиденья, вместительные отсеки для хранения мелочей (51 л), кардинально переработанная система подключения дополнительных электроприборов (для них смонтированы крепления и точки подключения), информационный центр с четырёхдюймовым дисплеем. В общем, она гарантирует комфорт и безопасность в любое время года. Производитель утверждает, что кабина Ranger Pro Shield в три раза лучше защищает от пыли, в два раза от дождя, а также в полтора раза лучше шумоизолирована, чем любой другой мотовездеход. Кроме того, есть полезные аксессуары, делающие поездку приятной в любое время года, на любом покрытии, и на любое расстояние. Это и система освещения интерьера, и лебёдка, и система очистки снега Glacier Plow System… Всего свыше 200 наименований аксессуаров, созданных специально для этой модели.

Но совершенство не знает пределов, и всегда можно создать ещё более комфортную и выносливую машину, подходящую для поистине апокалиптических условий. Премиальный комфорт в кабине и климат-контроль – непривычное сочетание для вездехода, но именно такова версия Ranger Crew XP 1000 EPS. Её кабина оборудована усовершенствованным багажным отделением, мягкими сиденьями, системой обогрева и кондиционирования воздуха. Плюс лучшая в классе подвеска с ходом колеса 280 мм и шины Maxxis размером 27″ с шестью слоями резины. Есть очиститель лобового стекла с омывателем, двери с откидными окнами и увеличенными уплотнениями для защиты от пыли и сквозняков. Грузоподъёмность кузова XP 1000 EPS – 454 кг, а полезная нагрузка – 578 кг. Разрешённый вес прицепа – 1 134 кг, а взять его на буксир не составляет труда благодаря камере заднего вида. Система GPS помогает перемещаться по бездорожью, сохраняя на картах нужные точки при помощи функции Way Point, а подключение по Bluetooth позволит в любое время воспроизвести любимую музыку или слушать репортажи по радио, пока вы работаете. Одним словом, Ranger Crew XP 1000 EPS это уже не мотовездеход, а небольшой внедорожник с огромными возможностями и уровнем комфорта хорошего автомобиля.

Фотографии Компании-производителя