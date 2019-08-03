По водной глади. Масла для лодочных двигателей Liqui Moly

Масло и смазки для катеров и лодок — отдельная большая тема у любого производителя. И компания Liqui Moly одна из тех, кто задаёт в этом сегменте самые высокие стандарты

Мы давно привыкли видеть масла и смазки Liqui Moly на полках автомагазинов и в агрегатах наших машин, но оказалось, что этот крупный немецкий производитель заботится не только об автомобилистах. В длинном перечне товаров марки есть продукты на любой вкус, в том числе и линейка масел для лодочных моторов.

Начнём с двухтактных подвесных двигателей. Поскольку в них конструктивно не предусмотрена масляная ванна в полости коленвала и все подшипники смазываются маслом, добавленным к топливу, двухтактные масла должны отвечать довольно противоречивым требованиям. С одной стороны, быстро проникать в малейшие зазоры пар трения и образовывать там прочную плёнку для надёжной смазки. С другой, хорошо и бездымно гореть, поскольку рабочая смесь из масла и бензина неизбежно попадает в камеру сгорания. Кроме того, доля масла в рабочей смеси должна быть минимальной, поскольку она не добавляет мощности мотору, и все его несгоревшие фракции через выпуск отправляются прямо в окружающую среду. У лодочных моторов выхлоп в большинстве случаев выведен в воду, что, по мнению экологов, не особо радует речных и морских жителей.

Итак, создателям масел для двухтактных лодочных двигателей нужно пройти буквально по острию ножа. Компании Liqui Moly это удалось, причём в линейке двухтактных масел присутствуют разновидности как на минеральной, так и на синтетической основе. Первым в списке минеральное масло для водной техники Marine 2T Motor Oil, которое одинаково хорошо подходит как для систем со смешанным, так и раздельным смазыванием. Оно сгорает без дыма и практически не вызывает отложений нагара в камере сгорания и выпускном тракте. Масло имеет низкий уровень испарения и хорошо защищает мотор от внутренней коррозии, поскольку картер двухтактного двигателя в отличие от четырёхтактного свободно сообщается с атмосферой, и через него прокачивается рабочая смесь, состоящая из влажного, а в случае морских прогулок солёного, воздуха. Marine 2T Motor Oil экологически безопасно и соответствует требованиям NMMA (National Marine Manufacturers Association), а значит, водные жители останутся довольны.

Минеральное масло для водной техники Marine 2T DFI, одинаково хорошо подходит как для систем со смешанным, так и раздельным смазыванием

Масла для четырёхтактной водной техники предназначены для более серьёзных моторов, они ближе по составу к обычным автомобильным, но и у них есть определённая специфика. НС-синтетическое моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W‑40 одинаково хорошо служит в бензиновых и дизельных двигателях при самых высоких нагрузках. Аббревиатура HC означает гидрокрекинговую технологию получения основы из тяжёлых нефтепродуктов. Не вдаваясь в тонкости нефтепереработки, отметим лишь, что такие масла имеют повышенную стабильность свойств. Другими словами, они не теряют вязкости в процессе эксплуатации и сохраняют одинаковое давление как на холодном, так и на прогретом моторе. Marine 4 Т отлично защищает детали двигателя от коррозии и обладает хорошими моющими свойствами, что особенно важно для дизеля. У четырёхтактного Marine 4T Motor Oil 10W‑40 внушительный список допусков известнейших производителей (API, ACEA, Mack, Renault, Volvo и т. д.) и сертификаты соответствия от Caterpillar, Cummins, Deutz и MAN. Одним словом, продукт признан и рекомендован самыми авторитетными строителями лодочных и корабельных силовых установок.







В трансмиссионном масле Marine Gear Oil 80W-90 используется пакет

современных присадок, обеспечивающих качественное смазывание

и надёжную работу всех агрегатов трансмиссии

при самых высоких нагрузках

Но помимо двигателей, на кораблях и лодках есть передачи и редукторы. В этом сегменте Liqui Moly предлагает минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine Gear Oil 80W‑90, которое по спецификации API соответствует хорошо знакомым автомобилистам стандартам GL‑4 и GL‑5. В нём использована высококачественная минеральная база и пакет современных присадок, которые обеспечивают качественное смазывание и надёжную работу агрегатов трансмиссии при высоких нагрузках. Marine Gear Oil обладает отличными вязкостно-температурными показателями, совместимо с большинством сальников и уплотнителей, устойчиво к старению, защищает агрегаты от износа, коррозии, не вспенивается и имеет отличные водоотделяющие свойства, то есть не склонно к образованию водной эмульсии. Последнее очень важно для редукторов винта подвесных моторов, где попадание воды часто приводит к снижению смазывающих свойств, износу шестерён и, в конце концов, выходу узла из строя. Хорошо, если вы просто идёте на лодке от одного берега речки-переплюйки к другому и, причалив, без труда смените масло в редукторе. А если вы пересекаете Индийский океан и голодные акулы так и ждут, когда вы, склонившись к винту, загляните им в пасть?

В общем, компания Liqui Moly готова предложить всем, кто отважился выйти в море или просто прохватить по озеру с ветерком, набор современных масел для любых типов лодочных агрегатов. И принципиально важно, что вся эта продукция учитывает специфику эксплуатацию именно водной техники.