Mazda CX-9. Баллада о расходах

Как известно, каждый у кого нет автомобиля, мечтает его купить. А каждый, у кого он есть, мечтает, чтобы автомобиль полностью соответствовал его ожиданиям. И одно из них — невысокая стоимость содержания. Причём часто на бумаге всё выглядит довольно безобидно, особенно когда речь заходит о среднем расходе топлива или стоимости ТО. Но наступает день, когда жестокая реальность, словно айсберг, сталкивается с идеальным миром, нарисованным нашим сознанием, и происходит болезненное переосмысление ценностей. Или не происходит, если цифры всё же окажутся адекватными… Наша редакционная Mazda CX‑9 уже который месяц пытается убедить нас в том, что она открыта и честна, как Дездемона

«Девятка» — самая большая и самая дорогая Mazda российского рынка. Большой семиместный кроссовер оснащается турбомотором мощностью 231 л. с., что уже само по себе намекает на достаточно высокий расход топлива, но об этом позже. Наш автомобиль в самой дорогой комплектации Executive со списком оборудования размером с конституции Габона и Эритреи, вместе взятых. Если кратко, то в нём есть всё, кроме люка, а с этого модельного года добавились ещё и камера кругового обзора, ЖК-монитор вместо спидометра и вентиляция передних сидений. Кроме того, люди, лично знающие всех ландшафтных дизайнеров Москвы, оценят обивку из коричневой кожи и вставки из какого-то жутко редкого дерева, растущего только на отдельных участках северо-западного склона Фудзи. Такой автомобиль стоит 3 357 000 руб. плюс 25 000 за цвет «серый металлик». Эта краска — одна из двух, которые предлагаются на СХ‑9 за доплату, но можно купить и просто белый, который, по утверждению одного известного художника, похож на белуху. Можно ещё оплатить пакет помощи на дорогах, который стоит почти 43 000 руб., но что-то нам подсказывает, что он не пользуется особой популярностью из-за непоколебимой веры наших сограждан в удачу.

С нынешнего модельного года, передние сиденья

СХ‑9 оснащаются вентиляцией. Её единственный недостаток —

слишком шумные вентиляторы

Продолжая подсчёты, обратимся к заявленным показателям расхода бензина, памятуя прошлое поколение кроссовера с огромным и чрезвычайно прожорливым V6. Самоуверенные ребята из Хиросимы утверждают, что в среднем СХ‑9 с новым мотором будет потреблять 9,2 л на 100 км, что обеспечит вполне приемлемый топливный бюджет. Но не всё так просто, и реальность оборачивается 12–13 литрами, особенно с учётом бесполезного времяпрепровождения в ожидании проезда высоких чинов, которых у нас больше, чем в любой стране мира, включая уже упомянутые Габон и Эритрею. С учётом стоимости топлива (возьмём для примера Москву) полный бак обойдётся в 2 115 руб., и его честно может хватить на две недели, даже учитывая выезды на дачу. Главное — не пытаться выглядеть пилотом областного чемпионата по автогонкам и забыть про резкие разгоны и торможения. Спокойный ритм — нормальный расход. Хотя забыть про 231 лошадь и меньше 9 секунд до сотни получается не всегда. При всей своей массивности СХ‑9 — настоящая Mazda: быстрая, хорошо управляемая и азартная.







Турбомотор обеспечивает большому кроссоверу хорошую динамику,

но за это приходится платить повышенным расходом топлива

А ещё в жизни каждого владельца рано или поздно наступает время ТО, по поводу которого сломано немало копий, особенно теми, кто никогда в жизни Mazda не обслуживал. Как и у всех производителей, у японского бренда есть тяжёлые и лёгкие варианты ТО, где степень тяжести зависит от плана работ. Можно, правда, совершить финт ушами и оформить сервисный контракт, позволяющий сэкономить на первых трёх поездках на сервис. Таким образом, первое техобслуживание (15 000 км) обойдётся меньше чем в 12 000 рублей. Что ж, уже скоро, судя по одометру, мы узнаем, окончательная ли это цена. А пока вместе с вами продолжим наблюдать за самой большой и самой дорогой Mazda.

Текст Максим Ракитин

Фотографии Компании-производителя