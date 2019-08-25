Nissan Intelligent Mobility. Шаг в направлении будущего

Как известно, Nissan одним из первых начал внедрять в производство технологии будущего, а его Intelligent Mobility это целая идеология, созданная для того, чтобы комфортное и безопасное завтра наступило уже сегодня. Некоторые из этих технологий уже реализованы в Nissan Murano, некоторые в других моделях бренда

Глобальный подход Nissan касается не только современных силовых агрегатов и комфорта в салоне — в первую очередь он затрагивает безопасность. Причём в той её части, где только искусственный интеллект способен обеспечить спокойствие находящихся на борту. Простой пример: угол, на который способен видеть человек, равняется 180 градусам, у кошки он составляет 220 градусов, а у голубя — все 340. Но, как известно, ни коты, ни голуби не управляют автомобилем, а человек делает это ежедневно. Система кругового обзора Nissan Murano позволяет водителю видеть абсолютно всё, что происходит около автомобиля, благодаря камерам, встроенным по периметру кузова. Таким образом, человек первым из живых существ получил возможность видеть картинку в 360 градусов, оценивать обстановку и принимать решения, непосредственно влияющие на безопасность.

В мире высоких скоростей одним из важных факторов безопасного вождения является предупреждение аварий. Одна из составляющих Nissan Intelligent Mobility — интеллектуальная система, которая отслеживает трафик перед вашим автомобилем, заглядывая сразу за две впередиидущие машины. Если поток начинает замедляться, она реагирует превентивно и подаёт сигнал о необходимости торможения ещё до того, как замедление увидит водитель.

Умный автомобиль сегодня — это не только голосовое управление или датчики дождя. Это ещё и способность искусственного разума держать ситуацию под контролем. Система контроля рядности Nissan автоматически удерживает машину в полосе, не давая ей сместиться на соседнюю без включённого поворотника. Таким образом сохраняются нервные клетки всех участников движения и снижается риск возникновения аварии.







Очень часто, выезжая с парковки задним ходом, мы испытываем дискомфорт, ведь со стороны кормы то и дело снуют машины. Камера заднего вида помогает, но лишь отчасти, ведь реакция человека не всегда бывает своевременной. И тут на помощь снова приходит искусственный мозг, который способен молниеносно применить экстренное торможение, стоит только другому автомобилю появиться в зоне действия радаров в заднем бампере. Компьютер соображает куда быстрее человека, сохраняя его душевное равновесие, а заодно и имущество.

Текст Вадим Клепнёв

Фотографии Пётр Покровский