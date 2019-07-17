Полуостров Мангышлак. Земля, обнажённая до костей

В 1933 году красноармеец, впервые попавший сюда, так описывал природу Мангышлака (сегодня он называется Мангистау): «В могильной тишине мы поднимались на плато, ведя загруженных коней под уздцы. Страшный вид открылся перед нашими глазами. Камню не было конца и края. Создавалось впечатление, что мы ехали по огромному заброшенному дому и придерживали рвущихся коней, стараясь не стучать сильно «по полу». Ничего живого в округе: ни единой былинки, ни птиц, ни кочевников. Если бы мне рассказали о том, что существует подобная страна, я бы не поверил». Недаром про полуостров Мангышлак часто говорят: «Земля обнажена здесь до костей!»

Дорога

5 000 км

Количество человек в экспедиции

20 участников

Способ передвижения

5 автомобилей

«Пустыня совершенно без всякой растительности, песок да камень, хоть бы деревце — ничего нет», — так охарактеризовал эту местность Тарас Шевченко, находясь в Каратауской экспедиции в 1851 года. Но несмотря на это, она оказала на писателя большое впечатление, и он сделал здесь серию рисунков, которую назвал «Долина Замков». Название прижилось, и с его легкой руки эта система останцевых гор до сих пор называется Долина Замков Айракты. Надо сказать, когда-то тут процветала невероятная и разнообразная жизнь. Например, обитали трёхпалые предки лошадей — мерикгиппусы-гиппарионы и саблезубые кошки — махайроды, а позже водились гепарды, леопарды и, поговаривают, даже львы. Здесь проходил знаменитый Шёлковый путь, но во времена великого переселения народов он канул в Лету. Был цветущий оазис, но потом реки пересохли, и местность опустела

Казахи издревле почитают предков, и у них есть свой культ мёртвых. Кладбища тут — святыня, на них молятся, приносят присягу, а если ночь застала в степи, то путнику рекомендуется ночевать среди могил, потому что там тебя никто не тронет. На всём протяжении пути нам попадались многочисленные погосты, иногда богатые, с роскошными мавзолеями, но чаще простые, деревенские, с жёлтыми кубиками кирпичных домиков

Урочище Босжира — это впадина с останцами, самые знаменитые из которых — так называемые Клыки Босжиры. Все эти горы сформированы водой и ветром, а их возраст не превышает нескольких десятков тысяч лет. Высота известняковых скал-останцев, подобных Клыкам Босжиры, со времени исчезновения океана Тетис уменьшилась незначительно, всего на пару десятков метров, при этом площадь некогда очень широких столбов сократилась в три-четыре раза





Если углубиться ещё дальше во времени, то на месте полуострова Мангышлак был океан Тетис, от которого остались залежи мела. Писчий мел образовался из остатков морских водорослей и планктона. Как известно, это полезное ископаемое дало название целой геологической эпохе — Меловому периоду, когда и происходило формирование его толщ. На снимке можно увидеть разноцветную гору Бокты, состоящую из мела и известняка. Если побродить вокруг неё, можно обнаружить многочисленные зубы древних акул

Потом океан отступил, но реки, бурлящие под землей, остались. Они проделали ходы внутри плато, образовав систему протоков, озёр, пещер и тоннелей. Сюда в понижения рельефа, или, как их тут называют, в урочища, из подземных источников вода попала на поверхность, образовав киселеобразные солончаки. Под знойным летним солнцем она испарилась, превратив бескрайние поля в неземной белоснежный пейзаж

Урочище Босжира и его главные останцы: слева — Клыки Босжира, справа — гора Тысяча тенге. Хотя, чтобы добраться до этих удивительных мест, тенге понадобится значительно больше

Текст и фотографии Егор Власов