Если вы смотрели культовую британскую телепередачу Top Gear, то наверняка знаете, кто такой Стиг. Если нет — рассказываем. В выпусках Top Gear всегда появляется анонимный гонщик-испытатель по прозвищу Стиг. Идея образа принадлежит ведущему программы Джереми Кларксону и продюсеру Энди Уилману. По словам Кларксона, имя для тайного гонщика придумал именно он — это было прозвище для новичков в школе, где он учился. Тайна личности «белого» Стига (он всегда был одет в белый гоночный костюм; а до этого, в первых двух сезонах, снимался «чёрный» Стиг, одетый, соответственно, во всё чёрное) была раскрыта в начале 2010‑х годов. Им оказался знаменитый автогонщик и каскадёр Бен Коллинс, выполнявший трюки для некоторых фильмов бондианы («Квант милосердия», «Казино «Рояль» и «Скайфолл»). Среди его гоночных болидов — прототипы Ле-Мана, сток-кары NASCAR и даже знаменитый киношный Бэтмобиль! Да, Коллинс принимал участие и в съёмках «Бэтмена». После того как тайна Стига стала известна, Бен Коллинс на несколько лет прекратил участие в съёмках, хотя вернулся в одном из эпизодов семнадцатого сезона уже как инструктор по вождению — впервые без ореола таинственности.

Стиг — один из главных символов культового шоу и к тому, кто скрывался за этим образом, всегда был повышенный интерес. Собственно, Коллинс и вышел из тени в связи с началом работы над книгой. На сегодняшний день он успел написать уже две и одна из них не так давно переведена на русский язык. «Водить как Стиг» — это остроумное, вполне в духе Тop Gear, якобы пособие для начинающих водителей. На самом же деле это свод «правил жизни» на дороге признанного мастера своего дела, поэтому книга будет интересна и водителям со стажем. В ней Коллинс раскрывает свои профессиональные секреты и учит читателей всевозможным трюкам, главный из которых — безопасность в самых экстремальных ситуациях.







Бен Коллинс. «Водить как Стиг».

«Альпина нон-фикшн», 2016.

Текст Максим Иванов